Una camarera desvela el truco para que los clientes dejen más propina: “Te lo dejan todo”

Captura de pantalla del vídeo de La Hostelera Cabreada. (TikTok)

En España, el salario medio en el sector hostelero suele ser bajo en comparación con otras áreas, por ello, las propinas constituyen una parte fundamental de los ingresos de los camareros. Estas gratificaciones representan una tradición arraigada y una fuente adicional de ganancias para los empleados. Aunque se consideran una acción voluntaria de los clientes y se puede optar por no dejar ningún dinero extra, en los restaurantes se espera un 10% de propina en cada cuenta final.

Al no ser una práctica obligatoria, son los comensales los que deciden si dejarla o no en función del servicio que han recibido. No obstante, muchas profesionales del sector utilizan su magia para que los clientes acaben dejándoles más propina. Este es el caso de la usuaria de TikTok La Hostelera Cabreada. Normalmente, en su perfil de esta red social comparte vídeos relacionados con su profesión: cómo hacer un capuccino, la necesidad de estar atenta a los detalles a la hora de atender, cómo coger una comanda, cómo tirar bien una caña o la importancia de llevar el uniforme correctamente puesto. Aunque, en esta ocasión ha decidido mostrar cuál es su truco para que los usuarios le dejen una gratificación.

El truco para que los clientes dejen más propina

La clave, según la profesional, reside en la manera en la que se le da el cambio al cliente. “El truco para que te dejen todo esto de propina: no les des una moneda de un euro y una de cincuenta céntimos, porque se llevan la de euro”, explica. En su lugar, recomienda entregarle al comensal dos monedas de cincuenta céntimos, dos de veinte y una diez, ya que, asegura que, de esa manera, “te lo dejan todo”.

La psicología detrás de las propinas

Según expertos en comportamiento del consumidor, el acto de dejar propina se ve influido por múltiples factores psicológicos, que van desde la impresión que deja el servicio hasta el propio estado de ánimo del cliente en ese momento. Sin embargo, la manera en que se entrega el cambio puede ser determinante. Al ofrecer monedas de menor denominación, la decisión de tomar una parte del cambio parece menos atractiva para el cliente, que muchas veces acaba dejando el importe completo.

Aunque el truco de las monedas se ha viralizado, existen otras prácticas que, de acuerdo con expertos en hostelería, pueden ser útiles para aumentar la propina. La atención personalizada, recordar las preferencias de los clientes habituales y mantener una actitud amable son factores que influyen positivamente. Además, pequeños gestos como ofrecer una recomendación o sugerir un producto especial del menú pueden mejorar la experiencia del cliente y motivarle a dejar una mayor gratificación.

Reacción en redes sociales

El vídeo, que acumula más de 950.000 visualizaciones y casi 17.000 ‘me gusta’, también ha recibido cientos de comentarios, entre ellos, la de los clientes que defienden que no hay que dejar propina porque los camareros tienen sueldo “por algo”. “Cuando voy a una tienda de ropa, nunca dejo propina, ¿por qué en un bar sí?”, “Yo no dejo nunca propina, yo trabajo y no me dan propina ninguna” o “Con los precios que hay ya viene la propina incluida”, son algunas de las opiniones que podemos leer.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería