Qué fue de Rebecca Loos, la exasistente de la familia Beckham en España que aseguró ser amante del futbolista: portada de Playboy y madre de dos hijos

Qué fue de la mujer que hizo temblar el matrimonio de Beckham. (Imagen: Instagram)

Rebecca Loos, quien en su momento trabajó para los Beckham como niñera de sus dos hijos y asistente personal del exfutbolista, ha roto su silencio en una entrevista concebida al diario El Mundo, donde relató los detalles de su agitada vida por aquellos tiempos.

Loos ha expresado el sufrimiento que le generó estar tan expuesta y de una forma tan intensa a los medios, que buscaban explicaciones sobre los rumores de infidelidad del jugador del Real Madrid. “Fue brutal”, señaló Loos haciendo referencia al impacto en su vida personal como familiar.

La repercusión mediática de la supuesta relación extramarital que mantuvo con el entonces futbolista británico causó una gran expectación en todo el mundo. Según la niñera, mientras que en España se toleraba más una aventura extramatrimonial, en Inglaterra estuvo en el punto de mira durante varios meses.

“Los españoles consideraban normal que un hombre casado tuviera amantes. En Inglaterra, como él era el favorito, me odiaban. En Holanda estaban encantados”, detalló Loos. Así mismo, también indicó que la situación fue igualmente difícil para sus padres: “Sufrieron. Mis padres lo grababan todo en VHS”.

Además, durante la entrevista, también denunció rumores completamente falsos divulgados por figuras públicas y publicados en diferentes medios de comunicación. “En uno de los programas salió un hombre que se llama Kiko Matamoros a decir que me conocía, que era puta. Jamás había tratado con él”, afirmó la exasistente de Beckham.

“Otro hombre decía haber estado conmigo en el yate de Ronaldo en Brasil, donde, según contaba, me había acostado con todos los futbolistas. Jamás he estado en Brasil”, añadió más adelante.

El trabajo como asistente de los Beckham

Loos consiguió el trabajo gracias a sus fantásticas habilidades con los idiomas, algo que era esencial para la correcta integración de la familia en España. “Mi objetivo era cuidar de Victoria. Enseñarle Madrid. Llevarla de compras. Debíamos asegurarnos de que le iba a gustar la ciudad”, dijo la exasistente.

Sin embargo, el trabajo no fue sencillo. “Era difícil trabajar para ellos porque todo el mundo me necesitaba. Yo era la primera persona que veía a los Beckham por la mañana. Les proponía planes. Le buscaba el colegio para sus hijos. Era muy intenso los días que no viajaban y estaban en Madrid”, explicó Loos.

Pero, ¿cómo comenzó su relación con el futbolista? Según recordó, la primera cita que tuvieron fue en el barrio de Chueca, en Madrid, en el restaurante ‘La Bardemcillla’, el establecimiento familiar del actor Javier Bardem, donde la escondió en el maletero de un coche para evitar ser vistos juntos.

No obstante, cuando el escándalo estalló, Loos consideró trasladarse a Australia para intentar escapar del ojo público, pero cambió de opinión y decidió enfrentar la situación. “Se me activó la luchadora que llevo dentro y me defendí en un programa de televisión de Inglaterra”, subrayó la supuesta amante.

“Luego fui a otro y a otro. Era una bola de nieve”, agregó. Durante ese tiempo, participó en una oleada de realities y hasta posó para la revista de Playboy. “Fue una etapa divertida, aunque también marcada por altibajos emocionales”, recordó.

El impresionante entrenamiento de David Beckham

Una nueva vida en Noruega

A pesar del ruido mediático que marcó sus años en el foco público, Loos ha logrado encontrar estabilidad alejada de ese estilo de vida. Actualmente, reside en Noruega, donde está casada con un médico y tiene dos hijos.

Además, trabaja como profesora de yoga, lo cual, asegura, le ha permitido encontrarse consigo misma y alejarse de ese mundo de fama superficial. “Se te acercan muchos amigos falsos. Es una vida rápida. Iba a muchas fiestas. Conocí a mucha gente. Me había perdido a mí misma”, confesó.