Europa muestra su apoyo a Zelenski tras la tensa reunión con Trump en la Casa Blanca: “Amigos ucranianos, no estáis solos”

El presidente Donald Trump, derecha, se reúne con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 28 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/ Mystyslav Chernov)

Donald Trump y Volodímir Zelenski han protagonizado esta tarde en la Casa Blanca una tensa reunión que ha finalizado con la marcha del presidente ucraniano -antes de tiempo- sin haber llegado a ningún acuerdo con su homónimo estadounidense. Trump le ha lanzado un grave mensaje: que por su culpa podía estallar “la tercera guerra mundial” o que “se lo estaba haciendo pasar muy mal a Putin”. También se ha metido con su forma de vestir por no ir en traje, algo que según el magnate ofende a los estadounidenses. Ante estas impactantes imágenes, en las que se ha visto a un Donald Trump muy enfadado, incluso dirigiéndose a Zelenski a gritos, los líderes europeos se han pronunciado y han cerrado filas con Ucrania.

Tenso intercambio entre Trump y Zelensky

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha pedido que el mundo “debe respetar a aquellos que han luchado desde el principio”. “Rusia es el agresor y Ucrania el agredido”, ha añadido, según ha recogido Reuters. Para el líder del Ejecutivo galo, Francia ha estado de acuerdo en apoyar a Ucrania desde el principio y sancionar a Rusia. “Lo seguiremos haciendo”, ha concluido.

Tras él, el primer ministro polaco, Donald Tusk, que a través de la red social X, ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Amigos ucranianos, no estáis solos”. El presidente español, Pedro Sánchez, se ha sumado a las muestras de apoyo: “Ucrania, España está contigo”.

Trump, sobre Zelenski: “Ha sido irrespetuoso”

Nada más acabar el encuentro, un furioso Trump ha publicado en su cuenta de X. “He decidido que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está implicado, porque él cree que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Ha sido irrespetuoso hacia Estados Unidos en el estimado Despacho Oval”.

La reunión, a los ojos de la prensa, ha sido violenta. No se recuerdan precedentes en la historia diplomática contemporánea de un encuentro tan agresivo. “O llega a un acuerdo, o nosotros nos vamos”, ha insistido Trump. “Y si nos vamos -le ha advertido- se van a quedar solos luchando, y no va a ser nada bonito. Se van a quedar luchando, y no tienen con qué”, ha continuado su reproche.

El acuerdo al que se refiere Trump es que ambos presidentes se habían reunido en la Casa Blanca para llegar a un pacto económico por el que Kiev ceda a Estados Unidos la mitad de sus ingresos de la futura monetización de sus recursos naturales, como gas y el petróleo. Y es que el magnate busca sacar una rentabilidad económica si defiende a Ucrania, el país invadido, pero que ayudará también a la reconstrucción.

Tras la reunión, Zelenski también se ha pronunciado en sus redes sociales, con un tono muy distinto al de Trump: “Gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias presidente, Congreso y pueblo americano. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para ello”.

Noticia en ampliación