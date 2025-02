El PP evita respaldar a Mazón tras el enésimo cambio de versión sobre el día de la DANA, mientras la izquierda le sentencia: “No llega a las Fallas”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante un encuentro empresarial. (Rober Solsona/Europa Press)

El PP vuelve a hacer malabares para evitar dar su apoyo expreso y cerrar filas con Carlos Mazón. El presidente popular de la Generalitat valenciana ha ensanchado en los últimos días la telaraña que envuelve su gestión previa a la DANA, la peor catástrofe natural de la historia de España, que asoló gran parte de la provincia de Valencia y dejó 224 muertos solo en este territorio.

Y es que, a sus diferentes versiones dadas hasta ahora, y su defensa basada principalmente en mentiras y medidas verdades, se suma el relato remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la tragedia natural. En concreto, y a pesar de lo asegurado hasta ahora, el presidente de la Generalitat Valenciana afirmó que no se encontraba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el momento en que se emitió la alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024.

Concretamente, Mazón llegó a la reunión clave del Cecopi a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta a los ciudadanos, cuando se habían producido la mayor parte de las muertes, según recoge el sumario adelantado por la Cadena Ser. Y, pese a que esta última versión contradice la ofrecida hasta ahora por el propio presidente de la Generalitat, este dice ahora no haber mentido porque “las 20:28 es después de las siete de la tarde”, como afirmó en Les Corts.

En este sentido, aunque los populares se acogen a este argumento para salir del paso de la contradicción de Mazón, rehúyen el debate y evitan dar su apoyo absoluto a este cambio de versión. Fuentes de la cúpula del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo aseguran que “no hay novedades” con respecto a la confianza de la formación hacia su barón, pero no le respaldan de manera expresa.

“Por supuesto, por supuesto”, respondió tímidamente el vicesecretario del PP, Juan Bravo, al ser preguntado sobre si Génova mantiene el apoyo cerrado al presidente valenciano. Si bien, esta fue de las pocas declaraciones ofrecidas por los dirigentes del partido en las últimas horas, una estrategia que dista de su amplia presencia en los medios de comunicación. En este contexto, cabe subrayar el perfil bajo mantenido por Feijóo después de conocerse este cambio de versión.

Una “defensa judicial”

Frente a esta estrategia de los populares, los partidos de izquierdas miran al líder nacional del PP, a quien exigen que tome cartas en el asunto para apartar a su barón. “Feijóo sostiene a un presidente que ya no se sostiene”, criticó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant. Para los socialistas, “si Feijóo no tiene la capacidad para apartar del cargo a Mazón debería reflexionar sobre su irrelevancia como presidente del PP. Feijóo y Mazón han unido sus destinos políticos. Los valencianos y valencianas no merecen esto. Las víctimas no merecen esto. Por dignidad: Mazón dimisión”, agregaron desde Ferraz.

Camarero acusa a Bernabé de "mentir" sobre la presencia de Mazón en el CECOPI.

Compromís también puso el foco en el dirigente gallego, a quien pidió que diga “alto y claro” que quiere que el presidente de la Generalitat Valenciana se vaya a su casa por su gestión de la DANA. “La vergüenza llega a tal punto que la responsabilidad ya no es de Carlos Mazón ni del PP valenciano. Aquí quien tiene que dar respuestas es Feijóo”, dijo la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó.

Más allá de augurar el fin político de Mazón, quien se encuentra cada vez más en un callejón sin salida, ambas formaciones consideran que el dirigente popular tiene los días contados al frente de la Generalitat. “A las Fallas no llega”, resumen voces de ambas formaciones a Infobae España sobre la celebración de una festividad marcada, precisamente, por su tradicional carácter crítico y reivindicativo.

En esta línea, estas formaciones resaltan la ausencia de Mazón el pasado domingo de la Crida, el acto que dio inicio a las primeras Fallas tras la DANA. Por ende, fijan esta cita como una “prueba de fuego” para el presidente valenciano, sobre todo teniendo en cuenta las sucesivas manifestaciones contra Mazón para pedir su dimisión.

Más allá de estas consideraciones, el Gobierno entiende que el líder regional del PP “ha pasado de una defensa política a una judicial”. Así lo afirmó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien desmintió la última versión del presidente autonómico. “Yo no sé cuándo llegó. Yo siempre he dicho que yo le vi cuando ya se había mandado la alerta. Yo no sé cuándo llegó y no me corresponde a mí decirlo, he dicho siempre la misma versión. Quien dijo que llegó a las siete es él. Pues alguien tendrá que explicar por qué no mandaron la alerta antes”, dijo este miércoles.