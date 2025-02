El joven español de 19 años que factura 3 millones de euros: ha fundado tres empresas de IA y conoció a sus compañeros de trabajo en ‘Minecraft’

Anas Andaloussi, empresario español de 19 años que ha facturado casi 3 millones de euros en un año (@anasandaloussii/Instagram)

El mundo de la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, algo que saben las grandes potencias, por lo que cada vez dedican un presupuesto mayor para desarrollar sus propias herramientas y no quedarse atrás en esta carrera tecnológica. La IA ofrece una forma distinta de entender el conocimiento, de trabajar en tareas de diversa índole, así como abre un mundo de posibilidades cuyas fronteras todavía parecen ser muy lejanas.

Anas Andaloussi, un joven canario de 19 años, supo ver el potencial de este campo y apostó por ingresar en este competitivo mundo. El español tomó la decisión de dejar la universidad y embarcarse en una serie de proyectos con los que ha conseguido facturar casi 3 millones de euros en el último año: tres empresas tecnológicas en las que emplea la inteligencia artificial para favorecer el aprendizaje y crear contenidos diversos.

Andaloussi ha entrado en este complejo sector con mucha fuerza, algo que no ha pasado desapercibido: el pasado año 2024 ingresó en la lista Forbes 30 under 30 como uno de los perfiles empresariales más precoces. “Fue un sueño cumplido, algo que siempre quise, pero no esperaba tan pronto. Sin embargo, trato de no dejarme llevar por los reconocimientos porque pueden desenfocarte. Lo más importante para mí es seguir trabajando con los pies en la tierra”, explica el joven en una entrevista al medio digital Business Insider España, especializado en economía, tecnología y emprendimiento.

Anas Andaloussi en la lista 'Forbes 30 under 30' (@anasandaloussii/Instagram)

Los inicios del joven empresario canario

Fue la pasión por los videojuegos lo que llevó a Andaloussi a tantear el mundo digital. Con tan solo 13 años creó un blog con el que ganó la cantidad de 4 euros: “Aunque para otros pueda parecer insignificante, para mí fue enorme. Era la prueba de que podía generar ingresos desde mi ordenador. Esa experiencia me enseñó que pequeñas victorias pueden convertirse en grandes logros con constancia y visión”. Además, este pasatiempo le permitió estimular su creatividad y comenzar a tejer una red de contactos que a día de hoy continúa siendo importante para su éxito: “Muchas de las personas con las que trabajo hoy en día las conocí en el mundo de Minecraft”.

Comenzaba así una carrera como emprendedor que no abandonaría el resto de su vida: con 14 años ya ganaba el equivalente al salario mínimo en España y con 18 estaba consiguiendo facturar 10.000 euros mensuales. Pese a ello, el joven canario quiso estudiar una carrera y se matriculó en la universidad, pero pronto descubrió que la enseñanza tradicional no era para él: “Sabía que no quería pasar cuatro años en un sistema que no me aportaba valor práctico. Prefiero actuar rápido y ajustar sobre la marcha. Mis padres temían que dejara la universidad y no hiciera nada productivo, pero entendieron que tenía una visión y que iba a trabajar duro para lograrla”, explica a Business Insider España.

Pese a los éxitos empresariales que está consiguiendo, Andaloussi recuerda que “los errores financieros son inevitables, pero lo importante es cómo lo gestionas”. Durante su adolescencia, cuando estaba empezando a ganar dinero, PayPal bloqueó la cuenta en la que había ahorrado entre 800 y 1.000 euros. Sin embargo, esto le permitió obtener un cierto aprendizaje y tener aún más motivación para perseguir su sueño.

Las empresas de Anas Andaloussi

El primer proyecto empresarial en el que se embarcó el joven canario fue Escríbelo.AI, una plataforma que permite a las empresas posicionar su contenido en buscadores a través de la generación de artículos optimizados para SEO. A esta le seguirían otras dos, que también le han dado muy buenos resultados económicos: QuickTok.AI, centrada en la creación de vídeos para redes sociales, y UDIA, una universidad online especializada en inteligencia artificial con la que Andaloussi ha conseguido formar ya a 1.500 personas en menos de un año: “Creo que la IA es el futuro y la educación actual no está adaptada a los cambios rápidos que vivimos”.

Matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial y digitalización se convierten en objeto de deseo de los bancos.

Estas tres empresas han sido rentables desde el principio, tal y como destaca el empresario: Escríbelo alcanzó una facturación anual de 600.000 euros, QuickTok genera aproximadamente 45.000 euros mensuales y UDIA oferta cursos valorados en 1.000 y 2.000 euros. Con estas cifras, Andaloussi cerró el ejercicio de 2024 facturando casi 3 millones de euros, todo ello sin recurrir a la financiación externa: “Siempre he buscado reinvertir mi propio capital y tener un control total sobre mis decisiones. Autofinanciarme me ha permitido valorar cada euro que gasto, algo que es fundamental para tomar decisiones inteligentes. Cuando tienes financiación externa, puedes perder un poco la sensibilidad al dinero y tomar riesgos innecesarios”, destaca el joven.

Con un futuro empresarial prometedor por delante, Andaloussi subraya a Business Insider España su deseo de continuar enfocado en el sector, para lo que invierte constantemente en “formación, herramientas y experiencias”: “Creo que darse pequeños lujos es importante, pero siempre con un enfoque equilibrado y responsable”.