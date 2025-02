Mazón revela ahora que llegó a la reunión del Cecopi “a las 20:28 horas”, 17 minutos después de la alerta: “No mentí, eso es después de las siete de la tarde”

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. (Rober Solsona/Europa Press)

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha concretado este miércoles que llegó a la fundamental reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 28 de octubre de 2024 a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se enviara la alerta a los ciudadanos, muchos de ellos ya víctimas de las riadas por la dana que asoló especialmente la provincia de Valencia.

Aseguró en su día en Les Corts que lo había hecho pasadas las 19:00 horas, y hoy dice no haber mentido porque “las 20:28 es después de las siete de la tarde”. En una rápida comparecencia ante los medios, Mazón, visiblemente enfadado, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir, de ofrecer distintas versiones sobre lo ocurrido aquel día solo por motivación política, y más grave, de ser el causante de las muertes.

“No entiendo lo del cambio de versión. ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes. Siempre he dicho lo mismo, no he cambiado de versión jamás”, ha afirmado. Volviendo a ese día al que se refiere -fue el 15 de noviembre-, tanto entonces como ahora omite un hecho relevante, que es la comida con la periodista Maribel Vilaplana, mientras algunos pueblos ya sufrían inundaciones.

Mazón se ha limitado a dar esa hora, las 20:28, y a decir que antes de eso estuvo siguiendo la sucesión de los acontecimientos desde el Palau de la Generalitat. Según su versión del 15 de noviembre, desde las 18:00 horas, cuando volvió de comer en el restaurante El Ventorro. Pero también según su versión el 15 de noviembre, se desplazó a la reunión del Cecopi pasadas las 18:45, tras hablar con Salomé Pradas, la consejera al frente de la crisis.

Camarero acusa a Bernabé de "mentir" sobre la presencia de Mazón en el CECOPI.

“No fue fácil el viaje”

La reunión había comenzado a las 15:00 horas. Mazón justificó así su día, achacando al “mal tiempo” su retraso:

“Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior (Pradas) junto con su equipo ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del (río) Magro y que se estaba en contacto con la Delegación del Gobierno. Los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias. No fue fácil el viaje. El mal tiempo produjo gran densidad de tráfico y llegué con el Cecopi trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo”.

Para la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja (Valencia), que centraliza la investigación judicial sobre la gestión de la dana, el aviso fue “notablemente tardío” y “errado”, destacando que “los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí”. “Muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública”, y eso se debe a que nadie había alertado del peligro.

Voluntarios limpiando en Paiporta. (Reuters/Vincent West)

Mazón señala al Gobierno y se dice víctima: “Buscan criminalizarme permanentemente”. Su posición política, que se sostuvo en las semanas más sensibles, vuelve a estar en el aire. El avance de la instrucción, las pruebas y testimonios continuarán arrojando luz.