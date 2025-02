Kate Middleton desafía a Buckingham: el macabro ritual del que salvó a sus hijos y sus órdenes reales como futura reina de Inglaterra

El Príncipe William y su esposa Kate Middleton buscan darle a sus hijos la infancia más feliz posible (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

Aunque una de las instituciones más tradicionales y conservadoras es la realeza, los monarcas tienen el poder de transformarla y modificarla de acuerdo a sus necesidades y gustos, también adaptándose a la época actual. Una de las figuras más visionarias en el Reino Unido es Kate Middleton, quien siempre ha sido vista como un ejemplo de modernidad y elegancia, mientras que cumple con lo esperado de una futura reina.

Sin embargo, la sociedad británica ha quedado impactada al descubrir que la mujer del príncipe Guillermo ha podido romper con una de las tradiciones más longevas de Buckingham Palace. La princesa de Gales decidió ponerse firme contra una antigua costumbre que involucraba a los niños reales en un ritual de caza. Según el autor Tom Quinn, en su libro Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, la nuera de Carlos III se opuso a la práctica conocida como “desangramiento”, en la que la sangre de la primera presa de un príncipe o princesa se untaba en su rostro.

Esta tradición, que ha sido parte de la vida de la familia real durante siglos, fue experimentada por figuras como el propio rey y el príncipe Harry en sus primeras cacerías. Sin embargo, Kate ha insistido en que sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, no participen en este tipo de rituales.

La foto de Kate junto a sus hijos difundida por el Palacio de Kensington. Fue tomada por su marido, el príncipe William (Instagram: princeandprincessofwales)

De hecho, el príncipe Harry describió su experiencia con este ritual en sus memorias Spare. Tras cazar un ciervo, un asistente de caza lo empujó hacia el cadáver del animal, un momento que el príncipe relató con detalle debido al impacto que le causó por su corta edad. “Sandy me gritó: ‘¡Más cerca!’ Lo suficientemente cerca como para oler las axilas de Sandy. Puso una mano suavemente sobre mi cuello, y ahora pensé que me iba a abrazar y felicitarme. ‘Buen chico’. En cambio, empujó mi cabeza dentro del cadáver”, explicó en su biografía. Esta práctica, aunque profundamente arraigada en la tradición, ha sido rechazada por Middleton en un esfuerzo por proteger a sus hijos de lo que considera una experiencia innecesaria.

Además de esta decisión, la mujer de Carlos III está a punto de hacer historia en otro ámbito de la monarquía. Según ha publicado The Times, Kate Middleton se convertirá en la primera en más de un siglo en emitir sus propias órdenes reales, un privilegio que no se había otorgado a ninguna princesa de Gales desde la reina María de Teck. Este cambio representa un paso significativo en la evolución de su papel dentro de la familia real y una señal de su creciente influencia en la configuración de la monarquía moderna.

La princesa de Gales se reúne con miembros del equipo de producción al visitar Corgi, una fábrica de textiles en Ammanford, Gales del Sur, el 30 de enero del 2025. (Rebecca Naden/PA via AP)

¿Qué son las órdenes reales y por qué son importantes?

Las órdenes reales son reconocimientos otorgados a empresas e individuos que proveen bienes o servicios a la familia real de manera constante. Estas distinciones, que tienen una duración de hasta cinco años, son vistas como un sello de excelencia y pueden impulsar significativamente el crecimiento de los negocios que las reciben. Según The Times, Kate Middleton tiene la intención de utilizar este privilegio para destacar las habilidades y la industria británicas, aunque aún no se ha confirmado cuándo se anunciarán las primeras órdenes reales bajo su nombre.

Entre las posibles marcas que podrían recibir este reconocimiento se encuentran algunas de las favoritas de la princesa, como Alexander McQueen, Jenny Packham, Catherine Walker y Mulberry, todas ellas conocidas por su relación con la moda y el estilo de Kate. Un privilegio que ni la propia Diana de Gales consiguió a pesar de casarse con el entonces príncipe Carlos.

El hecho de que Kate Middleton reciba esta autoridad marca un cambio importante en la tradición reciente y refleja la confianza que la familia real deposita en ella para desempeñar un papel más activo en la promoción de los valores y la excelencia británicos. Según The Times, fuentes cercanas a la nuera de Carlos III han señalado que ella está “ansiosa por reconocer las habilidades y la industria británicas”, lo que sugiere que este nuevo rol será una oportunidad para destacar una vez más su compromiso con el país.