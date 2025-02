El repetidor de ‘First Dates’ que vuelve a fracasar en el amor con una mujer “extraordinaria”, pero que no quiere revelar su edad: “Soy un truhan, esto no va a salir bien”

El repetidor de 'First Dates' vuelve a fracasar en su búsqueda del amor (Montaje Infobae)

First Dates es una gran oportunidad para tener la típica cita a ciegas donde no se espere ningún compromiso, si el encuentro no sale como esperabas. Algo que han aprovechado algunos participantes que han ido al programa de Carlos Sobera hasta dos o, incluso, tres veces. Este es el caso de Chema, que ha intentado buscar a una nueva compañera, pero en su caso a la tercera no ha sido la vencida.

El hombre de 7x años ha conocido esta vez a Shiva, una escritora con una personalidad contundente, con la que vaticinaba que no tendría su final feliz. La mujer llegó al restaurante del amor con ideas firmes sobre lo que busca en una pareja. Sin embargo, había un detalle con el cual no estaba dispuesta a negociar: revelar su edad. “No tengo años, los años para mí no existen. Yo tengo 19 y nadie me puede llevar la contraria”.

“Soy demasiado joven”

Shiva tiene 19 años (First Dates)

Durante su presentación, la escritora también ha querido dejar claro que sus “19 años” reflejan “la forma de pensar, soy demasiado joven. Aunque el cuerpo no me acompaña”, explicó con una perspectiva que define su visión de la vida. Con 28 libros publicados y una pasión inquebrantable por la escritura, Shiva compartió su amor por contar historias, describiendo la creación literaria como un espacio de fantasía donde puede dar vida y entrelazar personajes.

“No lo voy a dejar nunca, es algo que me apasiona. Esos personajes que cada uno tiene en su vida, colocarlos, juntarlos, casarlos y que todos vivan conjuntamente es un mundo de fantasía maravilloso”, señaló con entusiasmo. En su búsqueda de pareja, Shiva tiene requisitos claros: “Que sea más alto que yo, que para bajita ya estoy yo, si es posible que no esté gordo, que para gorda ya estoy yo, y que sea una persona culta, que de cualquier cosa que yo vaya a hablar, que me supere”. Sin embargo, su cita con Chema reveló desde el inicio un choque de visiones.

¿Cuál es tu mayor fantasía sexual?

Chema, quien ya había acudido antes al programa sin éxito amoroso, fue sincero desde el primer momento. Al ver a Shiva declaró: “Lo primero que he pensado es que es una señora, con lo cual, como yo no soy un señor, soy un truhan. Esto no va a salir bien”. La cena entre ambos confirmó sus primeras impresiones. Durante la conversación, Shiva le contó a Chema sobre su carrera como escritora, aunque pronto encontraron un punto de desencuentro cuando él confesó no disfrutar de la fantasía, precisamente el género en el que ella se especializa.

La respuesta de Shiva llegó con un toque sarcástico: “Entonces yo ya no te gusto” dedujo la escritora convencida. En una línea de conversación más atrevida, Shiva utilizó una de las tarjetas del programa y lanzó una pregunta a su cita: “¿Cuál es tu mayor fantasía sexual?”. Chema explicó que no cree en las fantasías sexuales: “En lo sexual no se pueden tener fantasías, son hechos. Se hacen, no se hacen, pero no”. La respuesta enfrió el ambiente y dio pie a un breve debate. “Ahí no estoy de acuerdo contigo. Las fantasías tienen que ser fantasías, nunca tienen que salir de ahí. Si tú realizas una fantasía y se hace física, se va”, replicó Shiva.

Un camino pero como amigos

Chema con su cita en su última visita (First Dates)

La falta de conexión entre ambos fue evidente durante la cena y quedó plasmada en las decisiones finales. Shiva, con franqueza, describió a Chema como un hombre “muy limitado” y confesó que no tendría una segunda cita con él como pareja: “No saldría con él, necesito personas que se arriesguen, que sean más abiertas y fantásticas”. Aunque admitió que no le cerraría las puertas a una amistad, aseguró: “Como amigo, sí. Tomar una copa, sí. Soy una persona absolutamente diferente a Chema”.

Por su parte, Chema también descartó la posibilidad de seguir conociendo a Shiva en el ámbito sentimental. “No me parece interesante. No ha suscitado mi interés, ni como mujer sensual, ni intelectual, ni graciosa. No quiero una mujer que me haga reír todo el día, pero no me hace reír y no me atrae sexualmente. No me interesa”, concluyó. Sin duda, a pesar de que ambos reconocieron mutuamente cualidades positivas, el contraste entre sus personalidades hizo que esta cita no tuviera un final feliz. Chema, una vez más, se fue del restaurante con las manos vacías.