La curiosa razón que une a Risto Mejide y Joan Verdú, la nueva pareja de Laura Escanes

El esquiador Joan Verdú y la modelo Laura Escanes. (Montaje Infobae España)

Recientemente, la modelo e influencer Laura Escanes dio a conocer de manera oficial su relación con Joan Verdú, un esquiador andorrano. Según señalaron en el programa Ni que fueramos shhh, la pareja llevaría un mes y habría pasado la semana pasada su primer San Valentín junta. Además, los tertulianos indicaron que la primera vez que se les vio juntos públicamente fue a principios de 2025 en Barcelona. En cambio, ninguno de los dos ha compartido contenido sobre sus encuentros en las redes. “Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz”, declaró Escanes ante los micrófonos de Europa Press, respecto a su nuevo amor.

Laura Escanes se dio a conocer, en parte, por su relación con el jurado de Got Talent y actual presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, que contaba con 22 años más que ella. La relación se mantuvo durante siete años y llegaron a tener una hija en común, Roma.

Sin embargo, una vez cerrado ese capítulo con Risto Mejide y, después, con el cantante Álvaro de Luna, la vida sentimental de la influencer catalana ha vuelto a ser el centro de atención. Las redes se han llenado de comentarios señalando el parecido del nuevo novio de Escanes con su anterior pareja, el cantante Álvaro de Luna. En cambio, ella misma señaló durante su aparición en la Mercedes-Benz Fashion Week que no encontraba parecido entre ambos: “Pues fíjate que a mí no me lo parece”.

Relación entre Risto Mejide y Joan Verdú

El joven Joan Verdú es conocido en sus redes sociales como influencer de deporte. Cuenta en su perfil de Instagram con más de 72.000 seguidores y ahí comparte toda su vida en torno a la nieve. El andorrano fue tres veces atleta olímpico y ahora narra sus vlogs en las montañas nevadas en su canal de Youtube. Además, actualmente cuenta con un perfil en la plataforma Onlyfans.

Pese a la vida tan aparentemente dispar entre Risto Mejide y Joan Verdú, existe una curiosa razón que los une: Joan fue instructor de esquí del presentador durante varios años en Andorra. Este dato se conoce porque el propio Risto Mejide compartió en su perfil de Instagram una imagen de ambos juntos, donde se señalan el uno al otro de forma sonriente. La foto fue publicada el 16 de marzo de 2015, dos semanas antes de comenzar la relación de Mejide con Laura Escanes.

En la publicación se puede leer: “Os presento a mi profe de ski andorrano #JoanVerdú #Uncrack #AndorraEsMásQueBancos”. Ante el comentario del presentador en sus redes, Joan Verdú publicó la misma imagen, añadiendo: “Un tío collonut el Risto”, expresando su orgullo por el alumno.

Risto Mejide con el actual novio de Laura Escanes, Joan Verdú. (@joanverdu)

Pese a que las fechas entre la publicación y el comienzo de la relación de Risto con la influencer guardan poca distancia, se desconoce si Laura Escanes ya conocía a Joan Verdú en ese momento. Por otro lado, tampoco se sabe si profesor y alumno han mantenido el contacto, ya que no se siguen en redes sociales. No obstante, el nuevo amor de la catalana con el andorrano comienza lleno de curiosidades.