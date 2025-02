Una colombiana que vive en España revela cuál es el mejor trabajo que ha tenido como migrante: “Una hermosura”

No fue fácil, pero Maca Camila (@maca.camila) ha dado con su empleo soñado.

Encontrar empleo en España no es fácil, especialmente si eres joven. Pese a la mejora de los datos, todavía existen 2,5 millones de parados en España, una tasa del 10,6% que sitúa al país con el desempleo más elevado de la OCDE. Entre los menores de 25 años, el porcentaje asciende al 26,89% de paro, según los datos del tercer trimestre de 2024.

Entre todos, los inmigrantes son de los que más dificultades enfrentan para conseguir trabajo, aunque para muchos sea condición esencial para residir en el país. Pese a ello, Maca Camila (@maca.camila) ha pasado por varios trabajo desde que llegó de Colombia a España.

El último que ha encontrado, según cuenta en su perfil de TikTok, es el ideal para ella. Tras mucho buscar, ha conseguido dedicarse por entero al cuidado de perros a domicilio.

Maca Camila en su puesto de trabajo. (TikTok)

Según explica la joven, no fue sencillo encontrar este empleo. “Hice mil anuncios por Milanuncios, me metía un poco en las aplicaciones de dog pet que supuestamente tú pagabas y nadie me llamó“, cuenta. En su caso, fue el ‘boca a boca’ lo que le ayudó a encontrar clientes. ”Conocí a una española, me localizó, nos encontramos, le cuidé a sus perritos, se los saqué, se los paseé... Una hermosura. Ella me recomendó a otros y estoy aquí cuidando a sus perritos", dice.

Ser paseador de perros en España

Un perro durante su paseo. (Shutterstock)

Aunque la imagen de una persona con múltiples correas en la mano esté en la mente de todo aficionado a las películas americanas, en España el paseador y cuidador de perros no es un oficio común. Sin embargo, según aumenta el número de mascotas en el país, este empleo se empieza a volver popular, especialmente en algunas zonas.

Desde SantéVet España, compañía de seguros veterinarios, explican que lo principal para ser paseador de perros los paseadores de perros no solo deben ser amantes de los animales, sino también personas responsables y organizadas, capaces de garantizar que cada paseo sea una experiencia segura y placentera para las mascotas.

El conocimiento sobre el comportamiento canino es otro aspecto clave. Un buen paseador debe ser capaz de manejar perros de diferentes razas y tamaños, comprendiendo sus necesidades específicas. Esto incluye saber cómo actuar en situaciones inesperadas y tener la capacidad de controlar al animal de manera segura. Contar con formación en primeros auxilios caninos es un valor añadido que puede marcar la diferencia en casos de emergencia.

La organización también juega un papel crucial en esta profesión. Los paseadores deben gestionar su tiempo de manera eficiente para cumplir con los horarios acordados y garantizar que cada perro reciba la atención y el tiempo de calidad que necesita durante sus paseos.

Dado que es una labor no muy extendida, es difícil saber cuánto se cobra por este tipo de servicios, aunque el equipo de SantéVet España calcula que las tarifas oscilan entre 5 y 15 euros por paseo. Esta diferencia de precios responde a aspectos como la duración del paseo, la cantidad de perros que se pasean al mismo tiempo, la experiencia del profesional y la ubicación geográfica del servicio.

Además, algunos paseadores ofrecen servicios adicionales que pueden influir en el costo, como el transporte del perro, la atención personalizada o el cuidado de mascotas con necesidades especiales.