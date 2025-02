En qué casos te sale a pagar la declaración de la Renta

renta fija - bonos soberanos - acciones - bolsa de valores

La declaración de la Renta es un trámite obligatorio para los contribuyentes que deben rendir cuentas a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos del año anterior. En este 2025, la campaña correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, arrancará el próximo 2 de abril. Un año más, se podrá realizar este procedimiento de forma telemática, por teléfono o de manera presencial con cita previa.

Al finalizar, el resultado puede ser a pagar o a devolver, dependiendo de las retenciones aplicadas durante el año y las deducciones a las que tenga derecho el contribuyente. Si las retenciones practicadas en la nómina o en otros ingresos han sido superiores a lo que realmente se debía tributar, Hacienda devuelve la diferencia. En cambio, si las retenciones han sido menores, el contribuyente deberá abonar la cantidad que falta. De este modo, que la declaración te salga a pagar depende de varios factores.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. (Carlos Luján / Europa Press)

Qué significa que la declaración de la Renta te salga a pagar

Si el resultado de la declaración de la Renta es positivo, es decir, con un signo ‘+’, significa que el contribuyente debe pagar a Hacienda. Esto ocurre cuando las retenciones aplicadas a lo largo del año han sido inferiores a lo que correspondía tributar. En este caso, la Agencia Tributaria requiere el pago de la cantidad pendiente para ajustar la contribución fiscal.

Los motivos por los que tu renta sale a pagar

Tal y como explica Tax Down, la empresa colaboradora de la Agencia Tributaria, una de las principales razones por las que el resultado de la Declaración de la Renta es positivo es tener ingresos adicionales que no hayan sido sometidos a retenciones a lo largo del año. Esto ocurre, por ejemplo, con los rendimientos de capital mobiliario, como intereses bancarios o dividendos, así como con ingresos procedentes de alquileres o actividades económicas. En estos casos, si no se han practicado retenciones suficientes, Hacienda reclamará la cantidad correspondiente en la declaración anual.

También influyen las deducciones aplicables. Si un contribuyente no cumple los requisitos para beneficiarse de reducciones fiscales, como las relacionadas con la compra de vivienda habitual, aportaciones a planes de pensiones o deducciones por familia numerosa, su cuota final a pagar puede ser mayor. Además, cambios en la situación personal, como el matrimonio o la pérdida de beneficios fiscales por superar ciertos umbrales de renta, pueden modificar el resultado de la declaración.

En algunos casos, un resultado a pagar no significa necesariamente que el contribuyente haya pagado menos de lo debido durante el año, sino que simplemente no ha contado con suficientes retenciones en origen. Por ello, es recomendable revisar periódicamente el porcentaje de IRPF aplicado en la nómina y ajustar las retenciones para evitar sorpresas al presentar la declaración.

Errores al hacer la declaración de la Renta que pueden hacer que te salga a pagar

Uno de los motivos por los que la declaración de la renta puede salir a pagar es completarla con prisas. Un error en una cifra o pasar por alto deducciones a las que se tiene derecho puede afectar el resultado final, por lo que es fundamental revisar bien antes de enviarla.

También es obligatorio incluir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la declaración, aunque esté exento de impuestos. En el caso de los beneficiarios de ERTE, el SEPE actúa como un segundo pagador y, si los ingresos superan los 15.000 euros brutos anuales y el SEPE ha abonado más de 1.500 euros, la declaración es obligatoria.

Los autónomos tampoco deben olvidar declarar las prestaciones por cese de actividad, así como los rescates de planes de pensiones o las deducciones aplicables. Por último, no te olvides de incluir todas las deducciones estatales y autonómicas, ya que pueden afectar mucho al resultado final de tu declaración.