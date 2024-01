Margarita II se despide como reina de Dinamarca: los escándalos que han salpicado los últimos años de reinado

12/11/2021 FILED - 12 November 2021, Bavaria, Munich: Queen Margrethe II of Denmark reacts during her visit to Munich. Denmark's Queen Margrethe II, who is 82 years old, is to undergo surgery on her back, announced the royal family on Wednesday. Photo: Sven Hoppe/dpa POLITICA INTERNACIONAL Sven Hoppe/dpa

Margarita de Dinamarca se ha convertido en la gran protagonista de la última noche de 2023. Durante el tradicional discurso que hace el 31 de diciembre, similar al que Felipe VI hace en Nochebuena, la soberana del país nórdico ha anunciado que abdica del trono. “El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, renunciaré como reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico”, pronunció.

Además, explicó que la operación de espalda a la que se sometió en febrero pasado le hizo pensar en el futuro y “si no había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación”. También aludió a que el tiempo ha terminado creando un “desgaste” en ella y que “una ya no puede con lo que podía antes”.

Pero antes de que sea el turno de Federico, Margarita II tiene que atar los últimos cabos y es que sus últimos años no han estado exentos de polémica. El último miembro de la familia que puso a la institución en el punto de mira no es otro que el futuro rey, Federico. Todo saltó tras la publicación de unas fotografías en las que se le podía ver en actitud íntima con Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo, con quien compartió un encuentro en Madrid donde, confidentes, disfrutaron de varios planes que terminaron en casa de la mexicana, donde ambos habrían pernoctado.

Así lo aseguraba en sus páginas Lecturas, que además acompañaba las sorprendentes imágenes de información detallada de esa velada. Como era de esperar, la información no pasó desapercibida y tanto España como Dinamarca se revolucionaron al conocer esta relación, del cariz que fuera, totalmente desconocida hasta ese momento.

La familia real danesa se mantuvo firme en su política de no comentar asuntos privados, reiterando su compromiso con el respeto a la privacidad de sus miembros. Por su parte, Genoveva Casanova negó cualquier vínculo romántico con el príncipe Federico, además de aislarse totalmente para evitar la exposición pública. Federico, en cambio, tuvo que continuar con su agenda, sabiéndose el centro de todas las miradas. No solo él, también su mujer, la princesa Mary, que estos casi dos meses se ha mostrado fría y distante, llegando a estar ausente en citas clave hasta hace unos días, cuando sí que han proyectado una imagen de unidad familiar.

‘Marginó' a sus nietos

En otoño de 2022 Margarita II saltó a los medios tras conocerse su firme decisión de despojar de sus títulos de príncipes a los cuatro descendientes de su hijo pequeño, Joaquín de Dinamarca. Según comentaba en el comunicado en el que lo anunciaba, lo hacía para que sus nietos, Nicolás, Félix, Enrique y Athena, pudieran tener su “propia vida” sin las obligaciones que acarrea consigo la institución. “Su Majestad la Reina quiere crear el marco para que los cuatro nietos puedan moldear sus propias vidas sin verse limitados por las especiales consideraciones y obligaciones que implica una afiliación formal a la Casa Real como institución”, decía el texto.

Si bien sus palabras tenían todo el sentido para ella, no fue así para el príncipe Joaquín y su familia, que se sintió ‘marginada’, generando así una gran polémica en el país por sus declaraciones. Entre otras cosas, el susodicho aseguró que “Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad”, lamentando incluso el “castigo” a sus hijos por parte de la reina.