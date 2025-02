Chica Sobresalto responde a sus bailarinas del Benidorm Fest: “No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona”

Chica Sobresalto en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

Este miércoles, los fans de la exconcursante de Operación Triunfo 2020 y el Benidorm Fest, Chica Sobresalto (Maialen Gurbindo), se veían sorprendidos tras la denuncia pública de su equipo de baile durante el concurso para elegir al representante de Eurovisión. María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá fueron contratadas para acompañar a la artista durante la presentación de su canción Mala Feminista en la ciudad alicantina; sin embargo, hace unas horas emitían un comunicado en el que reflejaban su malestar por el trato recibido tras no clasificarse para la final del 2 de febrero.

“La artista en cuestión nos contacta como cuerpo de baile para su participación en un concurso de TV. Las condiciones acordadas son: un sueldo base, disponibilidad completa con permanencia en la localización durante las dos semanas que dura el concurso (independientemente de nuestro pase a la final), alojamiento individual y dietas cubiertas por la organización, exclusivamente para Ixs artistas”, comenzaban explicando en el mensaje emitido en redes.

Las bailarinas muestran su indignación tras ser echadas del alojamiento pagado por TVE por parte de la artista, con la justificación de que otros miembros del equipo lo necesitarían porque “tienen que trabajar en su próximo concierto”. Además, denunciaron un incumplimiento del contrato acordado y condiciones laborales difusas: “Desde el principio, por parte del equipo de la artista no había mucha claridad en cuanto a altas, contratos y pagos, ni una comunicación fluida”. “Aun así, decidimos confiar”, admiten.

Tras no clasificarse para la final del Benidorm Fest, revelan que recibieron un mensaje de Whatsapp por parte de la cantante en el que les pide que vuelvan a Madrid. Y, aunque ellas intentaron mantener una conversación y llegar a un acuerdo común, porque su contrato establecía que trabajarían toda la semana, “la respuesta es rotunda y contundentemente negativa”. En el comunicado, también aseguran que “preguntamos de forma privada vía WhatsApp por nuestras altas en la Seguridad Social, ya que no habíamos recibido ninguna notificación al respecto".

Chica Sobresalto, en la primera semifinal del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

“He pedido perdón por privado y lo vuelvo a hacer en público”

Este jueves, la cantante navarra se ha pronunciado mediante un comunicado emitido también a través de sus redes sociales para defenderse de las acusaciones del cuerpo de baile: “Llevo unos cuantos años trabajando en esto, siempre lo mejor que puedo. Por supuesto, me equivoco y peleo cada día por subsistir en esta industria. La realidad es que estoy completamente sobrepasada por esta situación”.

Maialen Gurbindo comienza explicando que “se aprobó un presupuesto y por supuesto, se pagó lo acordado, cosa que no se puso en duda en ningún momento. Estuve durmiendo fuera del hotel para que todas pudieran tener habitaciones individuales. Cuando terminó el trabajo en Benidorm, pregunté si teníamos que quedarnos allí y me comunicaron que yo sí, pero que las chicas podían volver”.

Al conocer que no actuarían de nuevo el 2 de febrero, indica que decidió quedarse con su banda "haciendo uso de las habitaciones y dietas que me correspondían, para trabajar en el concierto, canciones y producciones que teníamos por delante. 3 días antes de lo ‘acordado’”. Y, por último, pide perdón a las bailarinas por todos los inconvenientes que haya podido causar: “No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento y así se lo he hecho saber cada día que hemos convivido. No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona. He pedido perdón por privado y lo vuelvo a hacer en público”.