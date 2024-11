Maialen (Chica Sobresalto): “Me he sentido mala feminista cuando no me apetecía empoderarme”

Chica Sobresalto en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

A falta de unas semanas para que se escuchen las 16 canciones que competirán en el Benidorm Fest 2025, una de las que más ha llamado la atención por su título es Mala feminista. Maialen, conocida artísticamente como Chica Sobresalto, será quien defienda ese tema sobre el escenario del Palau d´Esports L´Illa de la ciudad alicantina.

La que fuera concursante de Operación Triunfo 2020 siguió el consejo de Zahara y comenzó a clasificar sus composiciones por carpetas en función de la temática o el contenido. Una de esas carpetas tenía por nombre “cosas que nunca diré en una canción” y contenía todas las reflexiones que no se atrevía a plasmar en su música. Mala feminista estaba, precisamente, en esa carpeta.

Así lo contaba la propia Maialen a Infobae España minutos después de conocerse su nombre como participante del festival de RTVE, un momento en el que no pudo seguir disimulando su miedo “a no estar a la altura” y a mostrarse vulnerable ante el público que elegirá al próximo representante de España en Eurovisión.

¿Cómo te sientes ahora que se ha anunciado tu nombre?

Un poco desorientada. 50% contenta y agradecida y 50% cagada de miedo. Quería hacer como que no, pero me da mucho respeto.

¿Qué es lo que más miedo te da?

Me da miedo no estar a la altura de algo como el Benidorm Fest y sentirme vulnerable con cosas que cuento en la canción.

Ya tuviste una gran exposición en ‘Operación Triunfo’. ¿Te llevaste algún aprendizaje que apliques ahora en el Benidorm Fest?

Estoy muy orgullosa de cómo gestioné todo en Operación Triunfo. Si algo hice superbién fue ser yo todo el rato y relativizar y pensar que la gente a la que no le guste lo que haces no va contigo. Y está bien, no tengo por qué gustar a todo el mundo. Luego me pondrán cuatro cosas y lloraré, pero el aprendizaje tiene que ser ese y mi psicóloga está prevenida (risas).

¿En qué has cambiado desde tu paso por ‘OT’?

Ahora tengo 30 años. Me daba susto y me compré retinol, pero ahora estoy supercontenta porque me ha traído otras cosas que me están gustando muchísimo. Tengo más carácter que antes y OT es un máster en un montón de cosas.

¿Qué puedes adelantar sobre tu canción?

Por consejo de Zahara, empecé a clasificar todo lo que escribo durante el día en carpetas. Tenía una carpeta que se llamaba ‘Cosas que nunca diré en una canción’ para todo lo que no quiero decir en mis temas. Esta canción es de esa carpeta. Es poner el videojuego en modo difícil por la cara, porque nadie me ha mandado (risas).

¿En qué momentos te has sentido ‘mala feminista’?

Me he sentido mala feminista cuando le he tenido manía a otra chica o cuando he pensado “no me apetece empoderarme, me quiero meter en la cama”.

Has contado que mandaste más de una canción. ¿Han elegido tu favorita?

Mandé tres canciones porque soy una persona enajenada, tenía tres cosas muy distintas y decidí mandar las tres. Mandé las tres del disco que estoy haciendo y que ya estaban compuestas. No es mi favorita, pero me encanta y creo que he conseguido algo muy guay, cosa que me cuesta mucho reconocer normalmente.

¿Eres seguidora de Eurovisión?

¡Por supuesto! La edición que más grabada a fuego tengo es la de Beth, porque soy la persona más fan de Beth del mundo.

¿Alguna otra canción eurovisiva que tengas en el recuerdo?

Saudade, saudade (Portugal 2022) me parece una de las mejores canciones que ha habido en Eurovisión. La noia (Italia 2024) también me gustó muchísimo. Aunque no lo parezca, conecto mucho con las ‘divazas’ como Ruth Lorenzo, Loreen o Chanel.

¿Te habías planteado antes presentarte a Eurovisión?

Desde pequeña veía Eurovisión y quería estar ahí. Me presenté a OT por eso, porque soy fan y tengo esa inquietud. No lo había hecho antes porque veía que no cumplía el perfil, me parecía que no podía hacerlo porque me sentía más pequeña y ahora he empezado a confiar más en lo que hago. Van dos veces que paso un casting bastante difícil, así que igual estoy haciendo algo bien.