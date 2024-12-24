100 frases cortas y originales de Feliz Navidad para enviar por WhatsApp a familia y amigos

100 frases cortas y originales de Feliz Navidad (montaje de Infobae).

La Navidad es un tiempo en el que más reuniones familiares y de amigos hay, y donde las frases de buenos deseos enviadas a seres queridos se multiplican con respecto a cualquier otra época del año.

Con una sociedad casi totalmente digitalizada, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp son los canales principales de difusión de los mensajes navideños.

Pero, con tantos familiares, amigos y compañeros de trabajo... ¿Qué frase navideña enviar? A continuación hacemos un recopilatorio de 100 mensajes de Feliz Navidad originales en castellano para enviar a tus seres queridos:

100 frases cortas para felicitar la Navidad

¡Feliz Navidad! Que la magia de estas fiestas ilumine tu corazón.

Que tu hogar se llene de alegría y calor navideño.

Celebremos unidos la belleza de la Navidad.

Que la esperanza te acompañe hoy y siempre.

¡Brindo por momentos inolvidables en familia!

Que esta Navidad te traiga nuevas sonrisas y buenos recuerdos.

¡Feliz Navidad! Disfruta cada instante con los que más quieres.

Que el amor navideño contagie cada rincón de tu vida.

Sonríe, la Navidad ha llegado para regalarnos felicidad.

Que la paz y el cariño reinen en tu hogar.

¡Abrazos y campanas! ¡Feliz Navidad!

Que esta Navidad esté llena de dulzura y afecto.

Disfruta la magia navideña junto a tus seres queridos.

Regala sonrisas y recibe bendiciones. ¡Feliz Navidad!

Que la alegría inunde tus días y la paz tu corazón.

Amor, unión y esperanza: la mejor receta para Navidad.

¡Luces, risas y brindis! Celebremos la Navidad.

Que cada deseo tuyo se haga realidad esta Navidad.

¡Felicidades! Comparte momentos inolvidables con tu familia.

Que el calor de la Navidad abrace tu hogar.

Disfruta de la magia que nos une en estas fiestas.

Que estas fechas traigan prosperidad y sonrisas por doquier.

¡Feliz Navidad! Hoy celebramos el amor y la amistad.

Que la bondad navideña guíe cada uno de tus pasos.

Comparte alegría, reparte abrazos y vive la Navidad al máximo.

¡Feliz Navidad! Gracias por ser parte de mi vida.

Que estas fiestas llenen tus días de luz y tu corazón de fe.

Un brindis por la esperanza y otro por ti. ¡Feliz Navidad!

Que el espíritu navideño ilumine tu camino y te llene de paz.

Sonríe, agradece y vive con ilusión: ¡esa es la magia de la Navidad!

¡Feliz Navidad! Disfruta de cada pequeño detalle.

Que el amor familiar sea tu regalo más preciado.

Reencuéntrate con la magia de la infancia y sé feliz esta Navidad.

Con cada estrella encendida, nace un deseo: ¡Feliz Navidad!

Que la Navidad te regale motivos para celebrar la vida.

Luces, villancicos y sonrisas: tres razones para ser feliz hoy.

¡Feliz Navidad! Con todo mi cariño, te deseo lo mejor.

Que tu mesa se llene de risas y tus días de prosperidad.

El mejor obsequio es tu presencia, gracias por estar aquí.

"Todo Es Posible En Navidad" - David Bisbal

¡Navidad es tiempo de dar amor y recibir bendiciones!

Que tu corazón se llene de esperanza y buenos momentos.

Un año más para creer en la magia de la Navidad.

Que tus sueños brillen con luz propia en estas fiestas.

¡Feliz Navidad! Comparte tu alegría con quienes amas.

Que la bondad sea el regalo más grande en tu hogar.

Estrellas en el cielo y alegría en el alma: así se vive la Navidad.

Que el calor de la amistad abrace cada día de tu vida.

¡Feliz Navidad! Mantén la fe y todo será posible.

Que el mejor adorno navideño sea una gran sonrisa.

Te deseo una Navidad con risas compartidas y recuerdos inolvidables.

Celebra la ilusión y enciende la chispa de la esperanza.

¡Feliz Navidad! Tu felicidad es mi mejor regalo.

Que cada campanada anuncie un nuevo comienzo.

Que la Navidad renueve tus fuerzas y multiplique tus alegrías.

¡Amor, paz y mucha felicidad! Eso es la Navidad.

Comparte tu luz y haz brillar el mundo.

Un abrazo navideño que dure todo el año.

¡Feliz Navidad! Disfruta de la magia que nos une.

Que la fe te guíe y la armonía te acompañe en estas fiestas.

Regala sonrisas sinceras y recibirás cariño infinito.

¡Navidad es tiempo de creer y volver a soñar!

Celebremos el mejor regalo: estar juntos.

Que la Nochebuena sea un momento de paz y unión.

¡Feliz Navidad! Gracias por iluminar mis días.

Que la ilusión de la Navidad nos contagie el alma.

Vive, siente y comparte: la Navidad está aquí.

Que cada abrazo se convierta en un tesoro de amor.

¡Brilla con la luz navideña que hay en tu interior!

Que tu corazón se llene de esperanza y nuevas alegrías.

Suma momentos de felicidad y resta preocupaciones.

¡Feliz Navidad! Regala el calor de tu sonrisa.

En la sencillez de las fiestas vive la verdadera dicha.

Que cada deseo tuyo encuentre su camino.

Invita a la paz y el amor a tu mesa.

¡Navidad es compartir lo mejor de ti con los demás!

Que los buenos momentos se multipliquen en estas fiestas.

Llena tus días de dulzura y tus noches de inspiración.

¡Feliz Navidad! Reconoce las bendiciones que ya tienes.

Que tus metas florezcan con el espíritu navideño.

Regala luz, recibe gratitud y siembra felicidad.

Que la alegría navideña contagie cada rincón de tu vida.

¡Feliz Navidad! Tu compañía siempre será mi mejor presente.

Que la unión familiar nos recuerde lo valioso de la vida.

Haz de la Navidad un puente hacia la reconciliación.

Celebra el amor que nos une y la paz que nos sostiene.

¡Feliz Navidad! Agradezcamos cada bendición recibida.

Que cada copa alzada sea un brindis por la esperanza.

Comparte tu alegría y dejarás huella en quienes amas.

Siembra fe, recoge sonrisas: eso es la Navidad.

¡Feliz Navidad! Que nunca falten los sueños ni el coraje.

Que en cada rincón de tu hogar habite la alegría.

Con cada abrazo sincero creamos Navidad.

Que la luz de estas fiestas ilumine tus decisiones.

Vive la Navidad con pasión y siembra amistad.

¡Felicidades! Hoy comienza una nueva etapa de fe y alegría.

Que la brisa navideña refresque tu alma de gozo.

Envuélvete de ternura y reparte cariño infinito.

¡Feliz Navidad! Que tu sonrisa sea el mejor adorno.

Valora el presente y abraza la esperanza del futuro.

Que la Navidad encienda la llama de la gratitud en tu vida.