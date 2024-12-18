España

Los tres hijos de Raphael: a qué se dedican los discretos herederos del cantante

El cantante ha formado junto a Natalia Figueroa una familia de tres hijos y ocho nietos

Raphael, arropado por su familia,
Raphael, arropado por su familia, presenta su documental, "Raphaelismo", en el Festival de Cine de San Sebastián. (MOVISTAR PLUS+).

Raphael está en boca de todos después de que el pasado martes 17 de diciembre se anunciara que había sufrido un accidente mientras se encontraba grabando un especial de Navidad de La Revuelta. El artista fue evacuado de urgencia por un fallo cerebrovascular e ingresado automáticamente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Desde entonces, las noticias han sido excasas, pero su círculo cercano no ha dudado en acercarse para estar con él en estos difíciles momentos y han asegurado a la prensa que los médicos les han asegurado que se encuentra “bien”.

Más allá de su exitosa trayectoria musical, Raphael ha construido una sólida familia junto a su esposa, Natalia Figueroa. Casados desde 1972, el cantante y la periodista han formado un matrimonio admirado por su longevidad y unión. Fruto de su relación, nacieron tres hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel Martos Figueroa, quienes han optado por mantener un bajo perfil público a pesar de la fama de su padre.

Jacobo Martos Figueroa: director de cine y televisión

El primogénito de Raphael y Natalia, Jacobo, se ha dedicado al ámbito audiovisual como director y productor de cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados se encuentran series como Servir y proteger y Allí abajo. Aunque siempre ha evitado la exposición mediática, Jacobo estuvo casado con la actriz Toni Acosta, con quien tuvo dos hijos: Nicolás, de 20 años, y Julia, de 15.

Aunque la pareja se divorció en 2015, mantienen una relación cordial para el bienestar de sus hijos. El mayor no solo se ha dedicado al mundo de la televisión, sino que también ha colaborado profesionalmente con su padre. Por sus manos han pasado algunos de sus videoclips, consolidando así un vínculo laboral y personal con el legendario artista.

Jacobo Martos Figueroa y Toni
Jacobo Martos Figueroa y Toni Acosta (IMAGEN DE ARCHIVO).

Alejandra Martos Figueroa: restauradora de arte

La única hija de Raphael, Alejandra, ha seguido un camino alejado del espectáculo. Su pasión por el arte la llevó a trabajar como restauradora en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y, aunque Alejandra ha sido siempre reservada con su vida personal, se sabe que estuvo casada con el financiero Álvaro de Arenzana Jove, con quien tuvo dos hijos: Manuela, de 21 años, y Carlos, de 18. Tras su divorcio en 2020, Alejandra ha continuado enfocada en su carrera profesional y en su familia.

(I-D) Los hijos de Raphael,
(I-D) Los hijos de Raphael, Manuel, Alejandra y Jacobo Martos durante el estreno de 'Raphaelismo' (José Oliva / Europa Press)

Manuel Martos Figueroa: productor musical y rostro televisivo

El menor de los Martos Figueroa, Manuel, ha heredado la vena musical de su padre, aunque desde una perspectiva diferente. Muy reconocido en la industria como productor discográfico y director artístico, Manuel ha trabajado con importantes artistas y lidera Universal Music Spain. Además, se hizo conocido por su participación como juez en el programa Operación Triunfo en los años 2017 y 2018.

En el ámbito personal, Manuel ha estado casado con Amelia Bono durante 16 años, hija del político José Bono, con quien tiene cuatro hijos: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Y, aunque al comienzo de este año se anunció la ruptura definitiva del matrimonio, ambos mantienen mucho cariño familiar por el bienestar de los pequeños.

Raphael, ingresado en el hospital tras sufrir un accidente cerebrovascular.

