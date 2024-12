Mercadona, Carrefour...: qué supermercados abren hoy y horario del festivo del 9 de diciembre en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia

Un hombre lleva un paquete de botellas de agua en un supermercado Mercadona. (Reuters/Albert Gea)

El puente de diciembre no ha terminado para todos los españoles. Con motivo de que el 8, Día de la Inmaculada Concepción, cayó el domingo, algunas comunidades, dentro de su margen para maniobrar con los festivos en sus territorios, han hecho no laborable este lunes 9. No son pocas; en concreto, seis: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia. Entre todas superan los 15 millones de habitantes. Esto no quiere decir que todos ellos estén gozando de cuatro días libres, ya que hay profesiones o empresas que exigen no parar.

Una de las inquietudes en jornadas como la de este lunes en las autonomías mencionadas, como lo fue el 6 de diciembre, Día de la Constitución, en todo el territorio nacional, es qué supermercados abren. A continuación, vamos a repasar una a una las principales cadenas, aportando la información disponible acerca de sus horarios en este día. Cabe subrayar que la información aportada, ante cambios de última hora o excepciones, debe ratificarse en el portal de cada uno de estos establecimientos o bien indicando en Google a cuál nos dirigimos a fin de que el buscador nos indique si se encuentra abierto o cerrado.

Dicho esto, como norma general en este festivo del 9 de diciembre, estos son los supermercados abiertos y sus horarios:

Horario de Mercadona el lunes 9 de diciembre

La cadena de supermercados que dirige Juan Roig opera habitualmente de lunes a sábados de 9:00 horas de la mañana a 21:30 horas de la noche, y solo abre en festivos de forma excepcional. Este 9 de diciembre no es una excepción en los Mercadona de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura ni en Región de Murcia. Así, los establecimientos permanecen cerrados este lunes y abren sus puertas ya este martes 10.

Horario de Lidl el lunes 9 de diciembre

El horario habitual de Lidl es de 9:00 horas de la mañana a 22:00 horas de la noche de lunes a sábados, si bien puede ajustarlos en periodos como el verano, llegando a abrir domingos hasta las 15:00 horas de la tarde. Pero, como en el caso de Mercadona, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y en Región de Murcia hoy no hay cambio: es festivo y las tiendas estarán cerradas.

Horario de Dia el lunes 9 de diciembre

De los mencionados hasta ahora, Dia es que más tiempo permanece abierto, siendo habitual acudir a sus establecimientos en domingo. Según el buscador online del supermercado, los días 6, 8 y 9 de diciembre figuran como festivos de apertura. Así, a partir de las 9:00 horas abrirían sus puertas y hasta las 21:00 o 21:30 horas de la noche. Conviene no obstante confirmar este extremo antes de acudir de la forma descrita anteriormente en su teléfono móvil para no llevarse una sorpresa.

Horario de Carrefour el lunes 9 de diciembre

Carrefour (también Dia) tiene distintos formatos de tienda, que operan de distinta forma en cuanto a días y horarios, llegando algunos a estar de servicio las 24 horas del día. Al contrario que Mercadona o Lidl, Carrefour sí abrirá tiendas a los clientes en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y en Región de Murcia, si bien recomendamos una vez más acudir al localizador web del supermercado para confirmar si es así en aquel al que usted vaya a acudir, así como la hora específica de apertura y cierre.

Horario de Alcampo el lunes 9 de diciembre

Alcampo, como Carrefour, abre este lunes en las comunidades indicadas en las que es festivo, y por descontado en todas las demás. Lo hace de 9:00 horas de la mañana a 22:00 horas de la noche.

