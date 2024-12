El cáncer de colon es cada vez más común en jóvenes: esta es la dieta que aumenta el riesgo, según estudios

El cáncer de colón aumenta en jóvenes. (Shutterstock España)

El cáncer es una de las enfermedades que dolores de cabeza causa a los científicos, que siguen en busca del remedio definitivo. A pesar de los avances, todavía queda mucho que recorrer hasta alcanzar el punto que le ponga fin. Mientras tanto, las recomendaciones van ligadas a la prevención y a evitar ciertas prácticas relacionadas con la alimentación.

La dieta es una de las bases de la salud: una buena nutrición refuerza el sistema inmunitario y fortalece el cuerpo. Ahora, varios estudios han querido indagar en ese sentido para ver cómo afectan las costumbres alimentarias en los jóvenes, que cada vez comen peor y se exponen a patologías como el cáncer de colón. Así, los investigadores de la Universidad Flinders de Adelaida, Australia, han dado con la tecla: la dieta aumenta el riesgo de padecer problemas colorrectales, cada vez más diagnosticado en los jóvenes, como publica Fanpage.

Así es la dieta que incrementa el riesgo

Dentro del estudio, se han determinado dos diferentes dietas relacionadas con el cáncer gastrointestinal. Una de ellas es la que se denomina como práctica correcta, es decir, saludable. Mientras, la otra es la que aumenta el riesgo de padecer cáncer de colón. Uno de los productos más críticos es uno de los más consumidos: la carne roja.

La carne roja es rica en hierro hemo (Shutterstock España)

Por otro lado, un segundo estudio determinó otro descubrimiento que va asociado con las grasas, la fibra y los carbohidratos. En la investigación, se concluyó que aquellas personas que consumen más grasas saturadas tienen un mayor riesgo con problemas de colón e intestinales. A pesar de ello, la investigación tiene una serie de limitaciones y debe ser contrastada por otros científicos, por lo que se deberán realizar más pesquisas que terminen por confirmar al completo el asunto.

La mejor dieta para alejarse del cáncer de colón

A pesar de que es una enfermedad inesperada que puede ocurrir en cualquier momento, existen una serie de consejos alimentarios para prevenir este cáncer, como explica la Fundación Española del Aparato Digestivo. Al hilo de lo explicado anteriormente con los riesgos, la fundación va de la mano con los descubrimientos de los estudios. De esa forma, recomienda alejarse de una dieta llena de grasas animales y baja en fibra. Además, los vicios como el alcohol y el tabaco siempre son perjudiciales para cualquier asunto, y en esto no es menos.

Por el contrario, las pautas que divulgan como más beneficiosas son las ricas en fruta, fibra y vegetales. Además, no solo será importante el alimento, sino que la cantidad también será un factor que no ha de pasarse por alto. Saturar el cuerpo con más alimento del necesario hará que se sienta malestar y que se desperdicien nutrientes, a la vez que se acumulan grasas por el exceso calórico requerido. Finalmente, otra de las prácticas más recomendables es mantener un peso estable que se sitúe dentro de los intervalos recomendados. Estar en esas horquillas no supone una garantía de salud, pero sí eleva la probabilidad de estar alejado de ciertas enfermedades crónicas como la diabetes.

