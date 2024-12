Así es la casa de María José Suárez: jardín, piscina, varias plantas y un estilo señorial

María José Suárez (EUROPA PRESS)

“Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos”, así comenzó explicando María José Suárez el fin de su relación con Muñoz Escassi. Sin embargo, la sevillana no esperaba que tras este comunicado llegara uno de los meses más duros de su vida.

Su relación de tres años acabó entre rumores de infidelidad que se confirmaron cuando el jinete admitió en De Viernes haber mantenido relaciones sexuales con una chica colombiana llamada Valeri. No obstante, cinco meses han pasado de ese momento y, mientras que Escassi ha surcado otros mares con Hiba Abouk y, ahora, Sheila Casas, parece ser que María José Suárez comienza a ilusionarse de nuevo de la mano de Iker Casillas, como reveló la revista Semana este miércoles.

Alejada todo lo posible de la prensa, la andaluza se refugia en su hogar de Coria del Río, su pueblo natal en la provincia hispalense. Y, aunque siempre ha sido muy privada con su casa, conocemos algunos detalles que ha compartido en sus redes sociales a lo largo de los años. Se trata de una vivienda de varias plantas, un amplio jardín con piscina y una arquitectura en estilo señorial combinado con toques modernos.

María José Suárez en su casa en redes sociales (@mariajosesuarezoficial)

La modelo ha presumido en muchas ocasiones de uno de sus rincones favoritos: el jardín. En este, Suárez realiza la mayoría de sus planes con amigos y disfruta de momentos de desconexión; además, de poder tomar el sol en su piscina y jugar con su hijo Elías. Al rededor del jardín destaca un gran muro vegetal que les permite tener más intimidad en el hogar y frondosos árboles para protegerlos de las altas temperaturas sevillanas.

Dentro de la casa, una de las estancias que más destaca es la cocina, donde comparte algunas de sus elaboraciones en sus redes sociales. Bastante grande y decorada con tonos blancos y tierra, cuenta con una isla central que le permite cocinar y recibir a invitados. Además, también tiene mucho espacio de almacenamiento para guardar todo tipo de baterías y electrodomésticos, de los cuales el horno y el microondas no tiene integrados.

Una decoración muy homogénea

La cocina se encuentra completamente integrada en el salón, lo cual es perfecto para recibir visitas, ya que este cuenta con grandes ventanales que dan al jardín. La sala de estar incluye una mesa cuadrada baja de mármol, a juego con el suelo que cubre toda la estancia. Tiene también un sofá blanco que ha combinado con varios cojines en tonos marrones y que mira a una televisión XXL. Por último, la habitación también cuenta con una mesa de comedor en estilo señorial, al igual que el resto del salón, en tonos robles.

Otra de las estancias más interesantes del hogar es su elegante dormitorio principal. Un lugar decorado en blanco y que preside un enorme cabecero en estilo étnico. La Miss España 1996 cuenta con una cama estilo canapé para tener mayor espacio de almacenaje, acompañada de dos mesillas de madera con lámparas en cada una de ellas. Todo decorado también en tonos neutros y colores tierra. Por último, la modelo incluyó en su casa un envidiable vestidor del mismo color, en el que ha incluido toda su colección de zapatos y bolsos.

María José Suárez en su casa en redes sociales (@mariajosesuarezoficial)