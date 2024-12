¿Cómo se despiden los perros antes de morir? Tres señales que indican que nos están diciendo adiós

Un dueño disfrutando de un paseo en el parque con su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque con sólo pensarlo se erice la piel y las lágrimas hagan amago de salir, el fallecimiento de nuestra mascota es algo que vamos a tener que vivir. En promedio, los perros viven entre 10-13 años, lo que equivale a entre 60 y 74 años humanos, según apunta el portal Purina. Para conseguir aumentar su esperanza de vida, como los humanos, necesitarán ejercicio regular, un enriquecimiento mental, una dieta balanceada, mucho amor, un cuidado dental de calidad y visitas regulares al veterinario.

Uno de los momentos más difíciles que viviremos con nuestro peludo será cuando nos diga adiós para siempre. A pesar de la creencia popular que hay de que los perros se esconden cuando se van a morir, no es así. De hecho, nos lanzarán ciertas señales para que nos vayamos haciendo a la idea de que dentro de poco ya no estarán jugando con nosotros.

Señales que indican que el perro está a punto de morir

Un perro descansando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un vídeo de YouTube, Veterinario Gratis explica cuáles son algunas de las pistas que nuestra mascota nos va dejando para que sepamos que su final está cerca. El experto aclara que el animal “no entiende que se va a morir”, que él sabe que “se encuentra mal”, pero que no sabe “que quizás mañana no esté entre nosotros”. Unos días antes de fallecer, notaremos que no quiere salir a la calle. Algo extraño, ya que, es la cosa que más aman en el mundo. “Si un perro dice de no salir a dar un paseo, incluso a hacer sus propias necesidades, ojo que ya está en las últimas”, apunta el profesional. Añade que es uno de “los signos más tristes”.

Otra cosa “muy característica” es que muchos llorarán, ya sea por no poder comer o porque les duele una parte interna “que no nos saben transmitir”. El veterinario recomienda en estos casos darle la medicación o “la droga” que los animales necesiten para que no sufran.

Otro síntoma es ver al perro más aletargado, pasará más horas dormido y necesitará más cariño que nunca, ya que, no se encuentra bien. Se mostrará totalmente inactivo y no jugará. Es posible que hasta notemos que le cuesta respirar y que su temperatura corporal sea más fría. También aparecerán signos de incontinencia.

Cómo actuar ante estos síntomas

Lo normal es que la aparición de estos síntomas nos entristezca, pero ante todo, es importante no agobiar al perro, porque si nos ve mal, él también se pondrá mal. Hay que acompañarle, acariciarle, darle agua y su comida favorita. Una usuaria de X compartió con sus seguidores una pregunta que le hizo a su veterinario, sobre cuál era la parte más complicada de su trabajo, él contestó que tener que sacrificar a un perro. “El 90% de los dueños no quieren estar en la habitación cuando los inyectamos. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños”, respondió él. Por ello, es importante estar con nuestros compañeros hasta el final y no abandonarles cuando más nos necesitan.