La reina Camila no estará en próximos actos oficiales debido a sus problemas de salud: el comunicado de Buckingham

La Reina Camilla de Reino Unido, en una fotografía de archivo (Chris Jackson/REUTERS)

Diciembre ha comenzado algo mal para la familia real británica y es que aunque se acerquen fechas importantes y haya cosas que celebrar para despedir el año, como por ejemplo el fin del tratamiento de quimioterapia de Kate Middleton (42 años), la Casa Real de Reino Unido está algo preocupada por la reina Camilla (77 años).

La monarca enfermaba hace unas semanas por una infección en los pulmones, que le impedía cumplir con los actos oficiales de su agenda; sin embargo, parecía encontrase mejor semanas después, lo que le llevó a incorporarse poco a poco de nuevo a sus funciones como reina y que esta se dejase ver en varios eventos.

Ahora, la mujer de Carlos III, ha vuelto a enfermar y el Palacio de Buckingham ha actualizado este lunes su estado de salud, confirmando que va a permanecer apartada por los síntomas que sufre. El diagnóstico que tiene Camilla ha sido comentada tanto por expertos como por los seguidores de la Corona británica, quienes se encuentran muy preocupados ante su delicada salud.

El comunicado oficial

Parece que la infección de la reina no ha desaparecido por completo, es por ello que Buckingham ha querido mandar un informe con la noticia de que la monarca va a ausentarse unos días de la vida pública, alertando así de que no deben preocuparse si no la ven junto a su marido.

La reina Camilla de Inglaterra, en una fotografía de archivo (Manaui Faulalo/Pool Foto via AP, Archivo)

Además de alejarse durante un tiempo de los focos, se ha hablado mucho de la posible separación entre Carlos III y Camila, ya que debido al tratamiento de quimioterapia del rey, su sistema inmunitario se encuentra más debilitado y cualquier persona enferma que tenga cerca podría contagiarle.

Si hay algo que está claro es la transparencia de Palacio para comunicar todo lo relacionado con la salud de los miembros. De momento, se confirma que Camilla no estará presente en la visita del emir de Qatar y su esposa, prevista esta semana, ya que habían sido invitados por el rey Carlos III en un viaje de Estado.

La visita de los árabes

El mes pasado, cuando parecía que la vida de la monarca recuperaba normalidad, la reina asistía a la recepción del Premio Booker en Clarence House y decía: “Estoy mejorando mucho. Con un poco de tos. Tenía muchas ganas de venir...”. Sin embargo, parece que la tos ha vuelto a empeorar y que quizás se incorporó demasiado rápido.

Ahora, se perderá la visita de los reyes árabes. Reino Unido hará al aire libre en el Desfile de la Guardia a Caballo, donde el Rey y el Príncipe y la Princesa de Gales se unirán al Emir de Qatar y su esposa. Hoy estará ausente en esa cita, no podrá estar en los actos, de momento se pierde el desfile y queda esperar si podrá acudir al almuerzo posterior a este.

Queda esperar estos días a que la Casa Real británica actualice su estado de salud y comente si ya puede incorporarse a la vida rutinaria. Además, una vez esta esté recuperada podrá llevarse a cabo la foto de toda la familia real junta.