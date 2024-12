Kate Middleton reflexiona sobre el amor en Navidad a solo unos días de finalizar su año más complicado: “Somos luz para los demás”

Kate, Princesa de Gales, asiste a "Juntos por Navidad" en la Abadía de Westminster el 8 de diciembre de 2023.(Chris Jackson/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

En vísperas de la celebración de la tradicional misa navideña en la Abadía de Westminster, la princesa de Gales ha compartido un emotivo mensaje donde destaca el amor como el mayor regalo que podemos recibir. A solo unos días de finalizar el año más difícil de su vida, la futura reina reflexiona en una carta difundida por el Palacio de Kensington y dirigida a los 1.600 invitados de la misa de villancicos Juntos por Navidad, un evento organizado por la propia princesa y que se celebrará el próximo 6 de diciembre.

En su mensaje, Kate Middleton subrayó la Navidad como uno de sus momentos favoritos del año, porque gracias a ella podemos “salir de las presiones de la vida diaria”, ya que nos anima a “parar y reflexionar” sobre los elementos que nos unen y nos permiten vivir con “un corazón abierto, amor, amabilidad y perdón”.

“La historia de la Navidad nos anima a considerar las experiencias y los sentimientos de otros, también refleja nuestras propias vulnerabilidades”, afirma. Según Catalina, este periodo del año nos recuerda la importancia de la empatía y el poder transformador del amor, que describe como “la luz que puede brillar con más fuerza incluso en nuestros momentos más oscuros”.

El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catalina, duquesa de Cambridge, participan en 'Royal Carols - Together At Christmas', un concierto de villancicos organizado por la duquesa en la Abadía de Westminster en Londres, que se transmitirá en Nochebuena en ITV. (Imagen de archivo)

La misa Juntos por Navidad contará con la participación del coro de la Abadía de Westminster, además de actuaciones musicales de artistas como Olivia Dean, Gregory Porter y Paloma Faith. También habrá presentaciones de la Real Escuela de Ballet y lecturas a cargo del Príncipe Guillermo y otras figuras destacadas, incluidos atletas olímpicos y paralímpicos.

El evento, según la princesa, “es una celebración para todos vosotros y un recordatorio de que en Navidad, y a lo largo de todo el año, debemos brillar para el otro. Porque en momentos de alegría y de tristeza, somos luz para los demás”. Kate Middleton, conocida por su enfoque en temas sociales y su cercanía con la sociedad, compartió en su carta un mensaje que resalta la importancia de la bondad cotidiana: “Todos tenemos algo que ofrecer, ya sean palabras amables, un oído para escuchar, un brazo que agarre un hombro cansado o simplemente, permanecer en silencio al lado de alguien”.

La Abadía de Westminster se vestirá de gala para la ocasión, con decoraciones festivas y sostenibles. En el exterior, un “árbol de la amabilidad” permitirá a los asistentes colgar mensajes dedicados a personas que han marcado sus vidas de manera especial.

El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, el príncipe Jorge de Gales, la princesa Carlota de Gales, el príncipe Luis de Gales y Catalina, princesa de Gales, asisten al servicio de villancicos "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster el 8 de diciembre de 2023 en Londres, Inglaterra. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

El retorno gradual de la princesa de Gales

Este evento también marca un punto importante en la reaparición pública de la Kate Middleton, quien anunció en septiembre la conclusión de su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada con cáncer. Desde entonces, ha participado en actos oficiales de manera puntual, y esta misa de Navidad simboliza su retorno gradual a sus compromisos públicos.

Habiendo aparecido en contadas ocasiones desde el anuncio de su fin del tratamiento, la mujer del príncipe Guillermo se prepara para encarar las últimas fases de su enfermedad. Y, según la experta en casas reales, Concha Calleja, a Kate Middleton todavía le quedan varios meses de baja, ya que el próximo mes de febrero la princesa volverá a tener una nueva revisión médica.

“Kate sigue bajo supervisión médica, todo tiene que ser aprobado por los médicos y estos le han dado un pequeño aviso. Le han dicho que no puede excederse, que todo tiene que tomárselo con calma”, indicaba la periodista en Fiesta. “Hasta febrero no van a tener los resultados médicos de todas las pruebas que le han hecho. Por eso los médicos le han dicho que no se exceda. Kate Middleton no está curada todavía”, explicó Calleja.

