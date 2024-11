Angela Merkel revela en sus memorias qué es lo que quería que pasara en las elecciones de Estados Unidos

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, posan durante la cumbre anual de jefes de gobierno de la OTAN en el Grove Hotel en Watford, Gran Bretaña, el 4 de diciembre de 2019. (REUTERS/Peter Nicholls/Pool)

La excanciller alemana Angela Merkel, quien abandonó el poder en 2021 tras 16 años al frente del gobierno alemán, ha revelado en sus memorias Freiheit (Kiepenheuer & Witsch GmbH, 2014) su deseo de que Kamala Harris ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos, celebradas el 5 de noviembre de 2024. Según extractos publicados este jueves por el semanario alemán Die Zeit, Merkel expresó querer ver a una mujer liderar la nación más poderosa del mundo. El libro saldrá a la venta el próximo 26 de noviembre.

“En el momento en que escribo estas líneas, el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024 sigue abierto”, escribió Merkel en sus memorias, titulada Libertad al ser traducidas al español. La canciller aseguró desear “de todo corazón” que Harris ganara para ser así “la primera presidenta de los Estados Unidos”.

Su relación complicada con Trump

El libro también aborda los desafíos que Merkel enfrentó durante su relación con Donald Trump, a quien Harris intentaba derrotar en su intento de reelección. “Donald Trump era presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2017. Había seguido de cerca la campaña electoral entre Hillary Clinton y él y me habría encantado que hubiera ganado”, ha dicho sobre la candidatura de Clinton. “Donald Trump no solo había dado un tono nacionalista con sus lemas de campaña America First y Make America Great Again, sino que también había criticado repetidamente a Alemania y a mí personalmente durante la campaña”, añade. Pese a ello, explica que no dudó en felicitarle tras ganar as elecciones. “No solo felicité a Donald Trump por su elección el 9 de noviembre de 2016 en una declaración en la Cancillería, sino que también hice hincapié en que nuestros dos países estaban unidos por valores comunes como la democracia, la libertad, el respeto de la ley y la dignidad humana”, cuenta en el libro.

Sin embargo, más adelante, recuerda llegar a una conclusión sobre la figura del magnate y político: “Con Trump no habría trabajo conjunto para un mundo en red. Lo juzgaba todo desde la perspectiva del empresario inmobiliario que había sido antes de la política”.

Además, Merkel recuerda el momento en que Trump, durante su primer mandato, le informó en 2017 que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París, pacto que establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero para limitar a 1,5 grados el aumento de la temperatura global. “La retirada de Estados Unidos del acuerdo fue un golpe inesperado”, escribe Merkel, calificando el anuncio como un ejemplo de las tensiones que marcaron su relación con Trump. Este contraste fue especialmente evidente tras los años de cooperación con Barack Obama, con quien Merkel desarrolló una sintonía más estrecha entre 2008 y 2016.

En sus memorias, la excanciller también relata una consulta privada con el papa Francisco durante una visita al Vaticano en 2017. Aunque no mencionó nombres, Merkel preguntó al pontífice cómo manejar relaciones con personas de opiniones profundamente opuestas. Según relata en Freiheit, Francisco le aconsejó encontrar un equilibrio entre la flexibilidad y la firmeza: “Doblarse, doblarse, doblarse, pero con cuidado de no romperse”.