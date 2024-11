El nuevo plan de vivienda de Almeida adjudica a la iniciativa privada 1.600 pisos: alquileres de 800 euros por dos dormitorios

El alcalde José Luis Martínez-Almeida en la presentación del 'Plan Suma Vivienda'

Satisfacción en el equipo de Gobierno de que dirige José Luis Martínez-Almeida. La primera fase del ‘Plan Suma Vivienda’, presentado a principios de septiembre, ha sido todo un éxito. El alcalde de Madrid ha anunciado este miércoles que las 27 parcelas para construir 1.600 pisos han sido adjudicadas a una decena de licitadores, “entre los que se encuentran las empresas más relevantes del sector”. El Ayuntamiento recalca que se trata de la primera apuesta de colaboración entre el sector privado y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)

Tradicionalmente, la EMVS se encarga de proyectar y construir las promociones de vivienda protegida que se llevan a cabo en la capital. De hecho, tiene en marcha decenas de proyectos para intentar acabar la legislatura con 10.000 pisos construidos. Pero la EMVS está al máximo de su capacidad constructora, por eso se puso en marcha este plan, para que empresas privadas también puedan construir en parcelas públicas y sacar al mercado alquiler asequible. Los interesados en estas viviendas se tienen que seguir apuntando en la EMVS. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Principalmente que las familias no tengan ingresos familiares superiores a 5,5 veces el IPREM.

Los precios de los alquileres y sus actualizaciones se regirán por lo que se establezca en la legislación sobre vivienda protegida. Desde el Ayuntamiento calculan que para una casa de dos dormitorios la renta media se situará en los 802 euros mensuales, incluyendo también garaje y trastero. Las 1.600 viviendas se construirán en los nuevos barrios de Los Ahijones y Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro. El precio medio de alquiler para una vivienda de las mismas características en el mercado libre en estas zonas oscila entre los 1.100 y 1.300 euros al mes, según anuncios del portal inmobiliario Idealista. El objetivo es que los futuros inquilinos nunca paguen de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar.

Parcelas del 'Plan Suma Vivienda'

Actualmente, el acceso a las viviendas de gestión directa que gestiona la EMVS está regulado por un reglamento que establece en su artículo 4 como requisito contar con ingresos económicos máximos no superiores a 3,5 veces el IPREM ponderado por unidad familiar. Este nuevo plan, también gestionado por la EMVS, eleva ese umbral a 5,5 veces el IPREM para ampliar el abanico de familias que pueden tener acceso a un alquiler asequible. Una pareja sin hijos, por ejemplo, no podrá ganar entre los dos más de 4.557 euros brutos. Si la pareja tiene un hijo, el límite de ingresos está en 4.693 euros brutos. Una pareja con 2 hijos no podrá ingresar más de 4.888 brutos. Con tres hijos este límite asciende a 5.157 euros brutos, que es la cantidad que se corresponde con 5,5 veces el IPREM ponderado.

Una primera fase de éxito

El ‘Plan Suma Vivienda’ ha arrancado con éxito. Ayer martes a las 14 horas finalizó el plazo para presentar las ofertas para el desarrollo y la gestión de las 27 parcelas. Esta primera fase de licitación del plan ha concluido con la presentación de ofertas por parte de una decena de empresas para todos los lotes sacados a concurso, en total, siete lotes. La mayoría de estos pisos, alrededor de 1.000, se levantarán en Los Berrocales, mientras que el resto se edificarán en Los Ahijones. Se calcula que esta primera fase del plan generará más de 24.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) durante la construcción y la explotación de los alquileres.

El ‘Plan Suma Vivienda’ prevé la construcción de 2.200 pisos. La segunda fase se comenzará a licitar en 2025 y prevé la edificación de otras 600 viviendas en estos nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. Así, tras la finalización de esta segunda fase, el Ayuntamiento incorporará a su parque público de viviendas más de 2.200 inmuebles de alquiler asequible, construidos mediante la fórmula de colaboración público-privada, que permite la puesta en marcha en un corto espacio de tiempo de este tipo de viviendas, conllevando un ahorro para las arcas municipales de cerca de 360 millones de euros.

Mapa de las viviendas que se van a construir en Los Berrocales

“Este nuevo plan es el reflejo del esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento de la capital en materia de políticas de vivienda para rebajar el precio del alquiler en la ciudad de Madrid en este mandato”, insisten desde el Área de Vivienda. Con este sistema, será la empresa adjudicataria la que asuma la construcción y posterior gestión de esas viviendas destinadas a un régimen de alquiler asequible durante 65 años, en colaboración con la EMVS, que tramita las inscripciones de los interesados. Pasado ese tiempo, estas viviendas se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

Este plan suma nuevos perfiles de inquilinos, ya que posibilitará incrementar el umbral de ingresos a los que se dirige la EMVS, actualmente fijado en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de forma que a estas nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM. “Esto permitirá ofrecer viviendas públicas a madrileños con rentas que no suelen ser suficientes para poder acceder al mercado libre de alquiler”. Es decir, familias que tienen ingresos superiores como para no poder ser adjudicatarios tradicionales de la EMVS, pero que no les llega para acceder al mercado libre. La clase media.