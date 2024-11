El juez cita a declarar al coronel jefe de antiterrorismo y otros siete guardias civiles por su papel en la trama Koldo

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a un acto oficial de la Guardia Civil. (David Zorrakino/Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha citado a declarar en calidad de testigos a ocho de los agentes señalados en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su relación con el comandante Rubén Villalba, imputado en la causa, y el resto de la trama, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Entre ellos está el coronel jefe de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2), la unidad especializada en terrorismo internacional a la que pertenecía Villalba antes de ser destinado a la Embajada en Venezuela como agregado del Ministerio del Interior. Los ocho agentes comparecerán los días 2 y 3 de diciembre en la Audiencia Nacional, según se recoge en la providencia a la que ha tenido acceso Infobae España.

Asimismo, el instructor ha citado los días 25 y 26 de noviembre a cuatro empresarios imputados -Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano, César Moreno y Javier Serrano- que tenían relación con el comisionista Víctor de Aldama y que fueron detenidos pero no llegaron a pasar a disposición judicial. El día 25 comparecerá también como investigada la secretaria del comisionista, Piedad Losada, que aparece en conversaciones captadas por la UCO.

La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Ismael Moreno que citase a declarar a los funcionarios y cerca al coronel jefe de la UCE-2 por una reunión que habría mantenido con Villalba y Koldo García el 13 noviembre de 2023, cuatro meses antes de las primeras detenciones. En una conversación intervenida del móvil del comandante, el coronel le propone un encuentro con el exasesor de José Luis Ábalos: “Dile a cafetera que si está la semana que viene, echamos un café. Si le viene bien. Yo regreso el sábado”.

Tal y como publicó Infobae España, el Ministerio del Interior decidió ocultar en el citado informe de la UCO las identidades de los agentes que fueron grabados -sin su consentimiento- por el propio Villalba en otra reunión que tuvo lugar tras las detenciones de Koldo García, Víctor de Aldama y otros implicados en la trama. Así, se decidió hacer referencia a los distintos funcionarios como Agente 1, Agente 2, Agente 3... Varios de ellos, los citados por el juez, al parecer efectuaban ingresos de dinero en efectivo en la cuenta del comandante imputado.

Fuentes de la Jefatura de Información pulsadas por este medio, así como al menos dos acusaciones populares personadas en la causa, identifican al Agente 1, superior de Villalba, como el coronel jefe de la UCE-2 Francisco José Vázquez Aznárez, mando experto en la lucha antiterrorista que ha comandado importantes operaciones, primero contra ETA y en los últimos años contra el yihadismo.

Relación con Koldo y Aldama

Del diálogo mantenido entre Villalba y su superior los días posteriores a las primeras detenciones se desprende que cortaron la relación con Víctor de Aldama y Koldo García, confidentes del Cuerpo, tras conocer que estaban siendo investigados. De hecho, el agente identificado como el coronel jefe llega a aleccionar al comandante imputado en este sentido: “Que no, que no hay nada. O sea, lo que sí es cierto es, lo que sí hicimos mal, y eso te lo recriminaré en su momento, es haber cortado totalmente, de una forma tan drástica”.

De hecho, muestra su preocupación por el “cabreo” de los dos cabecillas de la trama: “Es que el problema es que ellos están pensado o han pensado que todavía les hemos hecho una croqueta, joder, que hemos estado con ellos y ahora que sabíamos que les iban a detener que nos hemos quitado del medio, que les hemos dejado tirados. Están cabreados, están cabreados como una mona. Entonces hombre, dentro de ese cabreo lo que no quiero es que empiecen a echar mierda, que ahora empiecen pues es que Rubén, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? O sea, tenemos que evitar eso, que de algo que hemos hecho con normalidad, ahora por su cabreo, cojan y nos salpiquen”.

Koldo García ha comparecido en el Senado, donde se ha acogido a su derecho a no declarar.