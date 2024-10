Víctor de Aldama emerge como el hombre bisagra de los casos de corrupción que apuntan a La Moncloa

El empresario imputado en los casos Koldo e hidrocarburos, Víctor de Aldama. (Isaac Buj/Europa Press)

Si hay un vértice que una en un mismo punto todos los casos de corrupción que apuntan al Palacio de La Moncloa, ese es Víctor de Aldama. Es empresario, abogado, asesor, y hasta presidió el club de fútbol Zamora CF, pero su papel en las investigaciones que salpican al Gobierno es el de un conseguidor. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en uno de sus últimos informes, lo define como “nexo corruptor” entre el Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos y la trama de comisionistas en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, también llamado caso Koldo.

Aldama “se valía”, como destaca la UCO, del tándem Koldo-Ábalos para hacer negocios millonarios, algunos sin aparentes visos de legalidad. Aunque el nombre de Víctor de Aldama emergió con la llamada Operación Delorme y los contratos de urgencia adjudicados a la sociedad Soluciones de Gestión, los investigadores de la Guardia Civil han constatado que sus tentáculos alcanzaron el rescate de Air Europa, el caso Begoña Gómez, las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y, ahora, la trama de hidrocarburos.

Este último caso de presunto fraude en el IVA de hidrocarburos por valor de más de 180 millones de euros ha sido el que ha llevado a Aldama a prisión provisional. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. La Guardia Civil considera al empresario como “uno de los máximos dirigentes” de esta trama. Y alerta: se pudieron desviar más de 70 millones de euros al exterior. Cabe destacar que es el Ejecutivo quien concede las licencias de operadoras a las empresas de hidrocarburos.

Al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional enviaba a prisión provisional a Víctor de Aldama, la UCO aportaba un informe en el caso Koldo que apuntaba al empresario de confianza del propio Koldo García como la persona que “se valió” del Ministerio de Transportes para conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatase a Air Europa, aerolínea propiedad de Globalia, en noviembre de 2020 con una inyección de 475 millones de euros. La UCO prueba que Aldama mantuvo informado a Javier Hidalgo, CEO de Globalia, de los avances que lograba en el seno del Ejecutivo durante los meses anteriores al rescate. Entre esas gestiones estaba una reunión en la que participaron Ábalos, Sánchez y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, el 16 de julio de 2020.

Reunión con Begoña Gómez

Ese mismo día, según declaró la ex CEO de Wakalua en el Senado, Begoña Gómez, Javier Hidalgo y Aldama se reunieron en secreto en la sede de Globalia, pero no se habló sobre el rescate si nos ceñimos al mismo testimonio. En su declaración como testigo ante el juez del caso Koldo, Javier Hidalgo aseguró no acordarse de lo que hizo ese día. Por su parte, el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, también quiso abrir una vía de investigación sobre el rescate de Air Europa, pero en una reciente resolución la Audiencia Provincial de Madrid se lo impidió “en tanto en cuanto” no aparecieran “hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada”.

Los tentáculos de Aldama también llegan a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Según el último informe de la UCO, fue quien organizó el viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España. Aldama remitió a la número dos del Gobierno venezolano una agenda con las actividades que iba a realizar en España, entre ellas reuniones con empresarios y un encuentro con José Luis Ábalos en su despacho ministerial. Sin embargo, finalmente fue Ábalos quien acudió la noche del 19 de enero de 2020 al aeropuerto de Barajas, donde Delcy aterrizó y pernoctó pese a tener prohibida su entrada en espacio Schengen.