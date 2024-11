¿Cómo puedo saber si mi perro tiene fiebre? Las señales, causas y qué hacer

Un perro. (Pixabay)

La fiebre en los perros indica que algo no está funcionando bien en el organismo de la mascota. Aunque la fiebre no siempre es grave, es fundamental poder reconocer sus síntomas para actuar rápidamente y evitar complicaciones mayores. Pero, ¿cómo sé si mi perro tiene fiebre y qué debo hacer en caso de que sea así?

Al igual que en los seres humanos, la fiebre en los perros es una elevación anormal de la temperatura corporal. La temperatura normal de un perro ronda entre los 38 y 39 grados, aunque puede variar ligeramente según la raza y el tamaño. Si la temperatura supera los 39.5 grados, se considera fiebre, y por encima de los 40 es importante acudir rápidamente al veterinario.

Síntomas comunes de fiebre en perros

Detectar fiebre en un perro no siempre es sencillo, ya que no siempre presenta los mismos síntomas que los humanos. Sin embargo, hay varios signos comunes que pueden indicar que está enfermo. Si tu mascota se muestra más cansada de lo habitual, duerme más tiempo o tiene menos ganas de jugar, puede ser indicio de fiebre. Otra señal es si pierde el interés por la comida o come menos de lo normal.

Los temblores, al igual que en los humanos, son una forma en que el cuerpo del perro intenta regular su temperatura. Además, pueden respirar más rápido de lo normal. Este aumento en la frecuencia respiratoria suele indicar un intento del cuerpo por enfriarse.

En los casos más extremos, la fiebre también puede causar que los ojos de tu compañero canino se vean más rojos o irritados de lo normal. También es posible que presenten problemas digestivos, como vómitos o diarrea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si mi perro tiene fiebre

Si tienes duda de si tu perro tiene fiebre, lo primero que debes hacer es medir su temperatura con un termómetro digital rectal. Este es el artilugio más preciso, pero puede ser que tu mascota no se sienta cómoda con él. Por ello, existen termómetros que miden la temperatura por el oído o desde la distancia con sensores infrarrojos. Si el resultado es superior a 39.5 grados, lo mejor es contactar con tu veterinario para que evalúe la situación.

Si los síntomas que padece son moderados y no están acompañados de otros más graves, puedes intentar tomar algunas medidas para aliviar su dolor. Asegúrate que tu perro esté en un ambiente fresco y sombreado. Puedes ofrecerle agua fresca para que su organismo se vaya regulando. No le administres medicamentos sin la recomendación de un especialista, ya que productos como paracetamol o ibuprofeno son altamente tóxicos para los perros y no deben ingerirlos bajo ninguna circunstancia.

Debes llevar a tu perro al veterinario si presenta fiebre persistente, más de 24 horas. Si tiene una temperatura superior a 40 grados o si muestra signos de otros problemas graves. En esos casos, es recomendable que asistas al centro médico con mayor rapidez. También hay que estar muy pendiente de cómo va evolucionando la actitud de tu mascota en los siguientes días de asegurarte de que padece fiebre.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio