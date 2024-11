Belén Esteban confirma que María José Campanario la sustituyó en ‘Mask Singer’ tras ser vetada: “Era mi disfraz”

Belén Esteban y María José Campanario. (Fotos: Canal Quickie/Atresmedia)

María José Campanario fue la última famosa desenmascarada en Mask Singer este miércoles 6 de noviembre. La mujer de Jesulín de Ubrique se escondía bajo el disfraz de Oveja y, después de revelar su identidad, fueron muchos los espectadores recordaron que Belén Esteban había sido vetada en ese mismo programa, planteando la duda de si Campanario había vestido el traje que iba a llevar la de Paracuellos.

Este jueves, la propia Belén se ha pronunciado en Ni que fuéramos shhh, confirmando que ella iba a ser Oveja en el concurso de Antena 3. “Yo estoy muy contenta por ella, pero ese era mi disfraz. Tengo una foto en mi móvil”, ha sentenciado.

La colaboradora ha recordado que iba a participar en el formato presentado por Arturo Valls y, a última hora, le dijeron que no sería posible, alegando que su nombre había sido publicado: “No es verdad que se filtrara mi nombre. No encuentro ninguna explicación a lo ocurrido y no soy yo quien tiene que dar explicaciones. Solo sé que tenía un contrato firmado y fui tan leal que no denuncié a nadie”.

Sobre la participación de María José con la que iba a ser su máscara, la Esteban comenta: “Ya estoy en un momento de la vida en el que me da igual todo. Me parece muy bien que ella haya ido, pero podrían haberle puesto otro disfraz”. Además, ha asegurado que Campanario “había llamado desde la primera edición para ir”, por lo que se alegra de que finalmente haya podido participar, pero agrega: “que todo el mundo sepa que la ovejita era yo, que tengo en el móvil la foto, era mi disfraz. Pero bueno, ha ido ella, lo ha disfrutado, se lo ha pasado bien y me alegro”.

El vestido de oveja era de Belén y tiene una foto.

Exijo verla. #EstrenoDocumentosTEN pic.twitter.com/wFxQj4Fm5t — TEN TV (@TENtv) November 7, 2024

“A mí me da igual que vaya la Campanario o que vaya Rita la cantaora, pero que sepa todo el mundo que yo tenía un contrato con este programa y yo no he denunciado. Lo que sí me ha sentado mal, y no os voy a mentir, no es que vaya María José, que lo puedo llegar a entender, porque hay que decir que María José para cualquier programa está muy bien, es que llevara mi disfraz”, ha añadido Belén en el espacio de Canal Quickie.

El veto a Belén

Fue el pasado mes de junio cuando Belén Esteban denunció en Cita doble, el pódcast de Nuria Roca y Juan del Val en Podimo, que había sido vetada en un formato de Atresmedia. “No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”, aseguró. Aunque no desveló de qué programa se trataba, finalmente se supo que era Mask Singer.

Este no es el único veto que Belén Esteban ha tenido que sufrir después del final de Sálvame. Tal y como se publicó hace unos meses, la tertuliana había sido fichada por TVE para formar parte del jurado de Baila como puedas. Sin embargo, esta decisión promulgada por el que fuera director de Contenidos, José Pablo López, fue rechazada por la entonces presidenta interina del ente, Elena Sánchez, que obligó a dar marcha atrás y no contar con la televisiva.

De este caso también habló Belén en su entrevista con Nuria y Juan. “Iba a ir de jurado a Televisión Española y, por un tema político, la señora a la que echaron [Elena Sánchez] me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato”, relató.