Juan y Jaime, los mellizos de Ana Rosa Quintana, cumplen 20 años: su discreta vida, sus estudios y la relación con su madre

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, junto a sus dos hijos: Juan y Jaime. (Mediaset España)

Ana Rosa Quintana ha estado viviendo en primera persona el drama humanitario que se vive en varias localidades de Valencia tras el paso de una devastadora DANA que ya ha causado más de 200 muertes. En medio de esta dura experiencia profesional, la presentadora tiene un motivo para la celebración este miércoles 6 de noviembre, pues sus dos hijos menores, los mellizos Juan y Jaime, cumplen 20 años.

Poco se sabe sobre los dos vástagos que la periodista tiene con su actual marido, el empresario Juan Muñoz. Y es que la conductora de TardeAR siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano, aunque en alguna ocasión ha hablado abiertamente sobre cómo es la relación con sus hijos y a qué quieren dedicarse en el futuro.

Por la información que ha dado la propia Quintana, no parece que Juan y Jaime vayan a seguir sus pasos profesionales, al menos en lo relacionado con el periodismo y la comunicación: “Ninguno de mis hijos se ha dedicado al periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria”, desveló a principios de año en el pódcast Arréglate que nos vamos.

En aquella entrevista, Ana Rosa también habló por primera vez de los estudios que habían elegido sus dos hijos menores: “Uno estudia Empresariales con Analytics y no sé cuantas cosas nuevas, y el otro está por el lado de la empresa”, afirmó.

Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, posando junto a sus dos hijos en 2016. (Europa Press)

La presentadora de Telecinco asegura que sus hijos nunca han visto sus programas. “Ni les importa nada de lo que hago. Llegas a casa y te dicen ‘¿qué hay de cenar?’”, bromea. Además, recuerda que cuando llegó a la cadena de Mediaset procedente de Antena 3 tenía “un hijo mayor que estaba pasando su adolescencia y acababan de nacer los pequeños”. Y añade: “Hoy tengo un hijo mayor que es un magnífico abogado y que ya pasa de los 30 y los recién nacidos, que tenían un mes y medio cuando empecé, se están sacando el carnet y ya están en la universidad”.

Así son Juan y Jaime

Lo cierto es que Juan y Jaime Muñoz Quintana son dos grandes desconocidos mediáticamente hablando. Poco se sabe sobre los hijos menores de Ana Rosa y su marido, más allá de que son buenos estudiantes y amantes del deporte, siendo uno de ellos apasionado del fútbol y el otro del rugby.

En cuanto a la relación que tienen con su madre, ella misma confesaba este verano ser “pesada” con ellos. “Yo no soy exigente, pero estás ahí y preguntas si van a venir tarde, dices que hagan esto… Al final, pesada”, aseveraba en una entrega de premios en Madrid.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz disfrutan de la Feria de Abril de Sevilla. (Leandro Wassaul/Europa Press)

La presidenta de Unicorn Content insistía en esa misma intervención en que sus dos mellizos no quieren saber nada de la televisión: “Pasan mucho de esto. Siempre han pasado. Nunca les ha interesado este mundo, no han querido participar, están en su mundo con sus amigos y no le dan mucha importancia. En casa no soy la Ana Rosa que sale en la tele, en casa soy madre pesada”.

Además, la comunicadora expresaba su deseo de ser abuela, aunque todavía no ve a sus hijos menores siendo padres, mientras que su hijo Álvaro, fruto de su anterior matrimonio con Alfonso Rojo, actualmente está separado. “Yo ya he perdido la esperanza. De los pequeños no quiero porque son todavía muy jóvenes y Álvaro se lo está tomando con tranquilidad”, decía entre bromas.