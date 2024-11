Última hora de la DANA, en directo: El número de víctimas mortales asciende a 215 y Mazón reclama 31.402 millones

“Para el 15 de noviembre espero que ya esté la alta velocidad reanudada, como tarde”

En cuanto a los fallecidos por la DANA, Puente ha explicado que, ahora que “la cifra de muertos se ha frenado ya”, el objetivo es “explorar los bajos y garajes de las zonas afectadas, y no sabemos qué nos vamos a encontrar”. También ha hablado de la cifra de desaparecidos, de lo que no hay datos oficiales “por prudencia”, ha dicho. “Hay una cifra que se está manejando en las reuniones y es bastante baja, pero no tenemos confianza en que esas cifras respondan a la realidad y queremos ser muy prudentes”. Además, el ministro ha dejado claro que “no se pretende ocultar nada a la ciudadanía, simplemente no hay una cifra de desaparecidos que pueda ser lo suficientemente fehaciente y por eso no la publicamos”.