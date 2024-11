Cuáles son las señales de prohibido aparcar: qué significa cada una de las siete y qué multas te ponen

Aparcamiento en batería

Uno de los mayores problemas de tener un vehículo es encontrar sitio para aparcar, sobre todo en las grandes ciudades. Con el aumento de coches en la sociedad y un número de plazas que no crece en la misma medida, se hace cada vez más complicado estacionar. Además, en algunas zonas existen una serie de condicionantes que nos podrán ayudar o perjudicar según una serie de factores. Así, la Dirección General de Tráfico tiene en nómina siete señales que regulan este hecho.

Es crucial tener en mente el significado de cada una de las posibles señalizaciones que nos podemos encontrar. De no respetarlas, podríamos tener serios inconvenientes con nuestro vehículo, además de ser multados con una sanción que va desde los 80 hasta 200 euros, según el Reglamento general.

Estas son las siete señales

Antes de nada, es relevante conocer dos términos fundamentales en el ámbito vial: estacionamiento y parada. Acorde a la Nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, una parada consiste en una breve inmovilización del vehículo de menos de dos minutos y con el conductor de este sin poder ausentarse del lugar. Por otro lado, el estacionamiento es que el vehículo que no se encuentra bajo el estado de detención o parada.

Una vez establecidas ambas definiciones ya podemos entrar en materia de las siete señales que prohíben el aparcamiento, explicadas de izquierda a derecha según la siguiente imagen:

Señales de prohibido aparcar.

La primera de ellas es la que prohíbe el estacionamiento, pero no la parada. Esto quiere decir que se podrá ejercer esa breve detención de menos de dos minutos de forma legal en esa zona, pero no dejar el vehículo de forma indefinida y sin el conductor presente. La segunda será la que indique imposibilidad de aparcar y parar, es decir, no se podrá ni ejercer la detención menor a dos minutos.

Después, ya entramos en las que tiene relación las mitades de los meses. En ese sentido encontramos dos, una para cada parte del mes. La primera de ellas tiene en la parte superior derecha escrito el periodo de tiempo de 1-15, esta señal indica que estará prohibido el estacionamiento en la primera quincena. Por otro lado, la otra tendrá la numeración 16-31 en la parte inferior izquierda e imposibilitará la opción de aparcar en la segunda quincena.

Por otro lado, tendremos tres que tiene relación porque indican la incapacidad de estacionar en un lado de la calzada, en el otro lado o en ambos. Así, estas serán muy fáciles de identificar, ya que tendrán una cruz de impedimento y una flecha en la dirección que no será posible dejar el vehículo. De forma obvia, en la que limita ambos lados se podrán ver dos, una para cada lado.

Otra señal que nos podemos encontrar

Además de estas, existe otra señal que impide el estacionamiento, aunque esta es lógica: el vado. En este caso, esta señalización regula que ningún coche pueda ponerse delante de un garaje u otro tipo de salidas. A pesar de que es evidente que no se puede dejar el coche en esos lugares, es importante recordarlo, ya que muchos se olvidan que la grúa puede llevarse el coche en cualquier momento de ser avisada.