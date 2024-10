Por qué el mensaje de alerta sobre la DANA de Protección Civil llegó a las 21:00 horas si la AEMET avisó el día antes

A woman looks out from her balcony as vehicles are trapped in the street during flooding in Valencia, Wednesday, Oct. 30, 2024. (AP Photo/Alberto Saiz)

Ya son más de 100 los fallecidos por el paso de la DANA, que ha afectado gravemente a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde continúa la búsqueda de los desaparecidos y las labores de limpieza. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había informado a través de su cuenta de X (@AEMET_Esp) ya el viernes 25 de octubre de la formación de una DANA que provocaría lluvias generalizadas en la Península Ibérica y Baleares, llegando a ser muy fuertes en la vertiente mediterránea.

A medida que se fueron conociendo más datos sobre la DANA que golpearía el territorio español, la AEMET activó los avisos amarillos y naranjas en diversos puntos del país, alertando de que las lluvias podían llegar a ser torrenciales en ciertas localidades. Además, ya el martes por la mañana se alcanzó el aviso rojo; los meteorólogos han afirmado que, aunque conocían el peligro, no se esperaba tanta cantidad de lluvia: “en algunos puntos 500 l/m2 en 8 horas, que es lo que puede llover en todo un año”. Sin embargo, tras el desastre producido, especialmente en Valencia, muchos se preguntan por qué los mensajes de alerta llegaron tan tarde a los teléfonos móviles si la AEMET llevaba informando de las fuertes tormentas desde hacía varios días.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, fue entrevistado el miércoles por la noche en El Partidazo de la COPE. Con Juanma Castaño habló de esta cuestión, así como de la evolución de la DANA en los próximos días y la posibilidad de que esta situación se vuelva cada vez más frecuente.

“Algo no ha funcionado bien”

Según los datos de la AEMET, la DANA continuará mínimo hasta el jueves, pudiendo llegar a su fin incluso el domingo según algunos indicadores. Sin embargo, se espera que vaya perdiendo fuerza y que las lluvias no sean tan intensas como las vividas en las últimas jornadas: “Tenemos una situación que va a ser complicada en el sur de Cataluña: la provincia de Tarragona está en aviso naranja para la jornada del jueves. Esto implica un peligro importante. No va a ser ni mucho menos lo que hemos visto en la provincia de Valencia, afortunadamente, pero sí que esperamos tormentas intensas, granizadas y lluvia abundante en esa zona. Y también lloverá con intensidad en Extremadura y Andalucía occidental. O sea, que la DANA todavía no ha dicho la última palabra. No va a ser tan intenso, pero todavía va a llover con fuerza en algunos puntos de nuestro país”, explicó anoche Rubén del Campo.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, habla con Juanma Castaño sobre la DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía (El Partidazo de COPE/Youtube)

El portavoz de la AEMET ha asegurado que esta situación puede repetirse: “Las gotas frías son fenómenos que de vez en cuando suceden en otoño y pueden dejar graves daños. Con el cambio climático, el mar está más caliente y la atmósfera también: esto se traduce en que hay más humedad disponible y, cuando llega una DANA, cuando la atmósfera está en condiciones favorables para formar tormentas, estas tienen mucha más energía y los impactos pueden ser mucho mayores”. Ya en septiembre del año pasado, uno de estos temporales impactó con fuerza en varias localidades del sur de Madrid y Castilla-La Mancha, algo que se ha repetido con muchísima más intensidad en este caso. Por tanto, es posible que, ante el agravamiento del cambio climático, cada vez sea más frecuente la presencia de una DANA.

Juanma Castaño ha preguntado a Rubén del Campo por qué, si la situación se conocía desde hacía horas, las alertas llegaron a los teléfonos móviles sobre las 20.10 horas. El portavoz de la AEMET ha asegurado que lo que hace su organización es “proveer de la materia prima”: “avisamos de que llega una situación muy adversa y las protecciones civiles de las Comunidades Autónomas emiten [la alerta] a los teléfonos móviles en función de unos protocolos que yo tampoco conozco en detalle”.

Rubén del Campo ha señalado que lo que está claro es que “algo no ha funcionado bien”, pero que ahora no es momento de buscar culpables, sino de “reflexionar entre todos, la sociedad, los meteorólogos, las protecciones civiles, los medios de comunicación, todo el mundo, para ver cómo podemos mejorar la comunicación”. Lo fundamental para aumentar la seguridad en estos casos es generar una coordinación para que la sociedad esté informada del peligro e interiorizar que “un aviso rojo es una situación muy grave, excepcional, y que no hay que salir de casa”.

La Guardia Civil lleva a cabo labores de reconocimiento del terreno y búsqueda de parecidos por la Dana en Letur, Albacete.