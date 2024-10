“Nos desalojaban a nosotras pero a los perros no y dijimos que no nos movíamos”: un refugio de animales inundado por la DANA pide ayuda

Los perros de un refugio de Sueca (Valencia) sufren las inundaciones de la DANA (@adoptavalencia/Instagram)

La DANA que ha arrasado distintos puntos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha ya es la peor gota fría del siglo, con al menos 95 personas fallecidas e incalculables destrozos materiales. Las grandes tormentas que cayeron en la región provocaron el desbordamiento de ríos, lo que causó serias inundaciones que sorprendieron a los vecinos de estas localidades. Apenas hubo tiempo de ponerse a salvo y el agua arrastró consigo coches, árboles e incluso personas.

Sin la posibilidad de evacuar la zona, fueron muchos los que quedaron atrapados en sus casas o en establecimientos, lo que ha dejado numerosas imágenes de rescates que llevaron a cabo los servicios de emergencia durante las horas más complicadas del temporal. Uno de esos episodios fue el que vivió una mujer en Utiel, que fue arrastrada por la corriente mientras sujetaba a su perro y varios gatos. Por suerte, ella y los animales pudieron ser rescatados cuando el agua llegaba más allá de la cintura de la mujer, gracias a que un vecino llamó a los bomberos.

Son muchas las personas que, ante la crecida del nivel de las aguas, decidió permanecer al lado de sus animales para salvar su vida. Este es el ejemplo de María, la dueña de un refugio de perros en Sueca (Valencia), que a través de su cuenta de Instagram (@adoptavalencia) informó sobre su preocupación por el temporal. El lugar en el que permanecen alrededor de 50 perros a la espera de su adopción comenzó a inundarse, pero aseguraba que no estaban recibiendo ayuda de los servicios de emergencia para evacuar a los animales: “¡Prioridad absoluta [para] que la gente de Sueca y alrededores nos ayude a sacar a los perros de aquí!”.

“No íbamos a abandonarlos aquí”

La dueña del refugio informó de que, debido a la inundación, era imposible llegar en coche hasta donde se encontraban: “El coche no puede pasar a menos de 3km de aquí. No sabemos hasta dónde se puede acceder con el coche, nosotras estamos aquí dentro. La opción es que se pueda acercar el coche lo máximo y entrar a pie a por ellos. Coger correar y subirlos a los coches de la gente que quiera acogerlos”. Aseguró que era necesario que los animales permaneciesen en casas de acogidas al menos durante una semana para poder reacondicionar el lugar.

María ha explicado que les dieron la posibilidad de evacuar la zona, pero que no podían asegurar que los perros pudiesen también ser desalojados: “¡Ayer nos desalojaban a nosotras, pero a los perros no, y dijimos que de aquí no nos movíamos, no íbamos a abandonarlos aquí!”.

El refugio también hizo una petición de mantas, camas para los animales, toallas grandes, latas de comida y pienso, sobre todo para perros grandes. Para ello, establecieron unos puntos de recogida, ya que la inundación imposibilitaba recibir y almacenar el material: “Las donaciones materiales ahora mismo no podemos ni recibirlas, no tenemos dónde dejar las cosas, necesitamos puntos de recogida con voluntarios que puedan almacenar estas cosas durante unos días y que después nos lo hagan llegar. No tenemos dónde sentarnos, dónde dormir ni dónde dejar a los perros en alto”.

Sus redes sociales sirvieron como altavoz para que varias personas se acercasen hasta el lugar y pudiesen rescatar a algunos de los animales: “Se han llevado 12 perretes en acogida. Quedan 38 perros en el refugio”, informó a través de una storie. “Solo podemos dar las gracias por esta movilización masiva a través de redes sociales y toda la ayuda que estamos recibiendo. Organizaremos también grupos de voluntariado para limpiar y reacondicionar el refugio, y poder darles cobijo de nuevo a los animales lo más pronto posible”.

