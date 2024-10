Una mujer se compra en Zara “los zapatos más feos” que ha visto en su vida: “Vuelven al almacén, de donde nunca deberían haber salido”

Anabel Domínguez enseña el producto más feo que ha visto en su vida (@anabel.mua)

Los creadores de contenido se extienden cada vez más por redes sociales, e incluso se pueden encontrar enfocados en cualquier área: deportes, comida, moda, cosmética, cotilleos, etc. Además, también se ha podido ver cómo han fusionado distintas disciplinas de información, ofreciendo algunas combinaciones extrañas, pero llamativas y originales.

De esta forma, el contenido de la maquilladora, Anabel Domínguez, es completamente variado. Y es que un día puedes encontrarte un tutorial de maquillaje, “unboxings” de sus compras o recomendaciones de cómo usar las prendas de tendencia. Pero, igualmente, hace contenido más personal, como algún vlog, vídeos opinativos o temas de su vida personal o con su familia.

Sin duda, lo que todos sus vídeos tienen en común es que, generalmente, todos están en la última tendencia, ya sea de moda, de maquillaje o los últimos trends de TikTok. Siempre dentro del humor y del respeto, Anabel hace un contenido para 274.6 mil personas, que la apoyan y disfrutan de sus consejos y anécdotas. Por eso, el reto que lanzó el pasado 18 de octubre ha tenido tanta acogida entre los usuarios de la plataforma.

Los zapatos que Anabel Domínguez nunca se pondría

Los productos de Zara han marcado el rumbo de la moda en numerosas ocasiones, siendo la favorita para muchas personas influyentes en el sector. Por lo que, es innegable el éxito de la empresa gallega que año tras año consigue mejorar sus cifras en ventas.

No obstante, el poder y la influencia de esta marca ha dotado cierta capacidad de creatividad que no siempre es bien acogida por los compradores. En este caso, Anabel Domínguez, aseguró en el vídeo que publicó el 18 de octubre en su plataforma de TikTok, que “su pasatiempo favorito” era navegar por la web de Zara. Sin embargo, la tiktoker no llegó a comprender uno de los productos que encontró: “Es la cosa más fea que he visto en mi vida”, confesó.

Todo se fue de las manos cuando uno de sus seguidores le propuso un reto: “No eres capaz de comprarlo y verlo en directo”, comenta la tiktoker. Para sorpresa de muchos, la maquilladora aceptó el desafío y unos días después, publicó un “haul” de su pedido de Zara que incluían estos famosos tacones: “No es cualquier pedido de Zara”, comienza el vídeo.

De esta manera, la influencer se esperó para grabar el vídeo y abrir el paquete con sus seguidores: “Aquí lo tengo. Voy a abrirlos con vosotros”, explica. Así, arrodillada en el suelo para mostrar los zapatos, Anabel no puede contener su grito al verlos en sus manos. Y es que, los tacones que tanto revuelo han causado, tiene impresa unos pies con “sus uñitas rojas pintadas” en la parte delantera. “Mira qué taconcito de pitiminí tan horroroso”, aclama la tiktoker.

Y es que, la maquilladora, no entiende “quién se compra esto aparte de yo”. Aun así, decide probárselo para sus seguidores puedan ver cómo quedan puestos. De este modo, para mostrarlo, Anabel decide “poner una mantita, porque no quiero arañar la suela, que lo tengo que devolver”.

Sin duda, para Domínguez, estos zapatos no valen los “50 €” que cuestan: es un “mojón, estamos locos”. A la maquilladora le sorprende que alguien decida comprarse estos zapatos, pues “parece que voy descalza”. Sin embargo, una vez se los ha probado y los ha mostrado a cámara para cumplir con el reto, lo vuelve “a meter en su bolsita”. Tal y como añade al final: “Al almacén de Zara, de donde nunca tendría que haber salido”.