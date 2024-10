Ion Aramendi responde sincero a Javier tras su abandono en ‘Gran Hermano’: “Mi mujer no tiene dependencia de mí”

El presentador Ion Aramendi junto a Javier y Vanessa, exconcursantes de 'Gran Hermano 2024' (X/@ghoficial)

Como cada domingo en Telecinco, daba comienzo un nuevo debate de Gran Hermano. La noche estuvo marcada por varios momentos, entre los que destaca la conversación entre el presentador del programa Ion Aramendi y los exconcursantes Vanessa y Javier, el matrimonio que se ha quedado sin premio y que ha recibido muchas críticas por sus comportamientos.

El jueves pasado Vanessa se convertía en la concursante expulsada de semana. Antes de irse de la Casa de Guadalix, esta pedía a su marido que se fuese con ella, aunque él no hubiese sido eliminado. Este acto generaba mucha controversia entre los seguidores del formato y en el debate del domingo, el matrimonio asistió al plató de Mediaset para hablar sobre lo ocurrido.

La pareja de Ferrol, Galicia, aprovechó el momento para contar cómo se sienten y cuáles fueron las razones de que hoy ambos estén juntos fuera del concurso. Javier confesaba que tiene hay varias razones detrás de su decisión, y que no solo lo ha hecho por la petición de su mujer de irse, sino que se debe a la preocupación que este tenía por su hija, a quien al parecer no notó bien desde que tuvo la oportunidad de hablar con ella en el programa.

La reflexión del presentador

Aramendi no ha querido quedarse callado, y ha aprovechado la visita de los participantes para sincerarse. Sus palabras han sido muy aplaudidas tanto en plató como en las redes sociales. El comunicador hizo una reflexión sobre el amor entre las personas después de que Javier intentase justificar su abandono diciendo que no fue por lo que su mujer le dijo.

Ion: "Me da mucha pena, porque creo que eres un gran concursante"

Javi: "Estaba a gusto en la casa, muy contento, me gustaría haber vivido la experiencia. Pero una vez que he salido, me compensa" #GHDBT8 pic.twitter.com/tz5mX6b15n — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2024

Ion se mostró comprensivo con la pareja en el aspecto de que entiende que en toda relación sentimental puede haber luces y sombras; sin embargo, él considera que la decisión de Javier está ligada la petición que le hizo Vanessa tras conocer que ella era la expulsada de la semana. El vasco decía: “Para mí, el amor es generoso y quiero que ella sea feliz y crezca, pero mi mujer es capaz de gestionar sus emociones y no tener dependencia de mí”.

Aramendi cree que Javi era un buen concursante y que este tenía posibilidades de llegar lejos. Parece que él no es el único que considera que hay una dependencia emocional de Javier hacia su mujer. De hecho, el colaborador del programa Miguel Frigenti intervenía durante el directo y decía: “Ella no hubiera abandonado el concurso por ti, porque ella estaba deseando concursar sola”.

La pareja en el concurso

A lo largo de su paso por el concurso, los dos concursantes tuvieron varias peleas fuertes, y eso hizo que la audiencia determinase sus gustos por un concursante u otro. Anoche Vanessa aprovechó que tenía el turno de palabra para pedir disculpas y reconocer que ella estaba arrepentida y decía: “Me he visto sobrepasada, no me justifico. En la casa se magnifica todo. Hay actitudes mías que no me han gustado, he cometido mil errores. Hay cosas que no me ha gustado, si es cierto”.

Tantas fueron las veces que estaban en desacuerdo que llegaron incluso hablar de un posible divorcio y ella, a activar el protocolo de abandono, aunque finalmente el desenlace ha sido diferente. Una vez más dejó claro su amor por Javi, y confesó: “Para mí, los 300.000 euros no están por encima de nada. No pido que se entienda, sino que se respete la decisión”. Aunque Ion opina muy diferente, pues dijo: “Dos personas que se quieren no se hablan así”.