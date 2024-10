‘Gran Hermano’ vuelve a cambiar su dinámica y se despide de otro concursante: “No has aportado mucho”

Silvia, Nerea y Edi, concursantes de Gran Hermano. (X/ @ghoficial)

Como cada jueves, la gala de Gran Hermano, ha regalado a los espectadores numerosos momentos para recordar, uno de ellos la expulsión de esta semana. A lo largo de la semana se fueron conociendo los participantes salvados, de esa larga lista de nominados que se creó en la gala de la semana pasada. El juego de la inmunidad y las nuevas nominaciones, han dado de que hablar entre los seguidores del programa.

Llegaba el momento de la expulsión, y Jorge Javier Vázquez pedía a los tres concursantes, que seguían sin ser salvados, que acudiesen a la sala de expulsión. Edi, Nerea y Silvia eran los tres candidatos a abandonar la casa de Guadalix. Tras varios minutos de tensión, se conoció el nombre del cuarto expulsado definitivo, que fue Silvia.

La única melliza que quedaba en pie en la casa abandonaba la casa de GH y se despedía de poder ser la ganadora del programa. Su nombre ha sido pronunciado después de conocer que Nerea era la primera salvada, una noticia alegre para muchos de sus compañeros, entre ellos Luis, con quien mantiene una relación sentimental.

La reacción de Silvia

Una vez siendo consciente de que su paso por el programa había llegado a su fin, Silvia se dirigía al plató del formato, donde Jorge le esperaba para hacerle su primera entrevista cara a cara, algo que suele ser una tarea complicada, pues supone que la participante del programa esté nerviosa y tenga su primer contacto con el exterior después de semanas aislada.

Silvia abrazada a su familia al llegar al plató de 'Gran Hermano' (X/ @ghoficial)

La melliza ha querido mostrar su opinión al escuchar su nombre. Decía: “Me ha sorprendido, por un lado, pero por otro lado, no sabía si esta sensación de tranquilidad era precisamente porque me quedaba o porque no era algo tan bueno... “. Y después añadía, “puedo estar contenta y voy a ver a los míos”.

Unas declaraciones sinceras

La sinceridad en el plató llegaba pisando fuerte y Jorge Javier le decía como le había visto dentro del reality: “Demasiado tocador, poco Gran Hermano”. Un resumen corto y conciso. Lo ha hecho después de que Elsa, otra de las concursantes, le dijese su opinión sobre el concurso de la joven: “Creo que porque no has aportado mucho. Yo en las conversaciones que he tenido, tu persona me gusta, pero creo no te has abierto.

“De ti lo que se ve desde fuera eres tú con tu hermana maquillándoos y bailando en las fiestas delante del espejo” añadía la expulsada de hace unas semanas, de ahí también la referencia a persona tocador que le había asignado el comunicador. Aunque las palabras del presentador llegaban con tacto a la melliza, ella no compartía la opinión ni de Elsa ni de Jorge. Este último, luego, le decía: “Así lo ha vivido el público, hay que pensar por qué estás aquí”, dando a entender que la audiencia había escogido su nombre para irse de la casa porque no había protagonizado grandes momentos en la edición.

Nueva ronda de nominados

Como todas las semanas, tras la expulsión y la vuelta de los salvados a la casa, los concursantes debían enfrentarse a las nominaciones, y estas han adoptado una nueva mecánica que no ha dejado indiferentes a los participantes. Pero antes de nominar, llegaba el duelo por conseguir la inmunidad, que se ha disputado por parejas; sin embargo, el premio ha llegado en forma de veneno.

“Los integrantes de la pareja ganadora tendrán que decidir cuál de los dos se queda la inmunidad, pero el que ceda y se quede sin premio tendrá un poder inesperado que lo puede cambiar todo: podrá sacar de la lista a uno y meter a otro”, les ha informado Jorge. Los ganadores han sido Ruvens y Óscar, y el primero ha decidido salvar a su compañero diciendo: “se la queda Óscar, yo no tengo miedo a nada”.

Jorge, Vanessa, Javier y Daniela eran los nominados en un principio, pero Ruvens usado el poder del intercambio y ha modificado todo sin que sus compañeros lo supieran. Salvando así a su amigo Jorge y poniendo a Lucía en su lugar, una situación complicada, pero que considera que está bien tomada. Por tanto, la permanencia de los cuatro depende una semana más de la audiencia.