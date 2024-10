El jubilado estadounidense que se mudó a Madrid: “Es una pasada. Tiene todo lo que necesito”

Vista aérea del Barrio de La Latina, en Madrid (ShutterStock España)

En 2017, un jubilado estadounidense de 70 años, decidió mudarse a Madrid con la intención de retirarse y disfrutar de una vida más tranquila. Al aterrizar, lo que encontró en la capital española superó todas sus expectativas. En lugar de la calma que buscaba inicialmente, su vida se ha convertido en un torbellino de actividades y nuevas experiencias. Ahora, participa en clases de zumba y pilates, estudia español, asiste a eventos culturales, como teatro, conciertos y exposiciones de arte, y se ha convertido en un habitual de la vibrante vida social madrileña.

“Mi vida social está en su mejor momento, y mi salud es excelente”, afirma a MovingtoSpain. Ha formado amistades con jóvenes españoles y algunos expatriados, y asegura que nunca ha sido tan feliz. Esta nueva etapa le ha permitido disfrutar de un estilo de vida activo y enriquecedor, en una ciudad que ofrece un sinfín de opciones para aquellos que buscan mantenerse ocupados y disfrutar del día a día.

Ventajas de jubilarse en España para estadounidenses

No es el único que ha encontrado un hogar en España después de la jubilación. Steve Aronberg, originario de New Bedford, Massachusetts, y su esposo Sven, se mudaron en 2017 a Benalmádena Pueblo, en la Costa del Sol. Esta localidad, conocida por su encanto y sus casas blancas, se ha convertido en un refugio para muchos expatriados que buscan una mejor calidad de vida en Europa. La experiencia de estos jubilados no es un caso aislado; España se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los estadounidenses que buscan un lugar donde pasar sus años de jubilación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que hay alrededor de 38.000 estadounidenses residiendo en España, muchos de ellos atraídos por la calidad de vida, el clima y el coste de vida relativamente más accesible en comparación con su país de origen.

Uno de los mayores atractivos para los jubilados estadounidenses en España es el sistema sanitario, considerado uno de los mejores de Europa. España ofrece un sistema público de salud accesible, así como una amplia gama de seguros de salud privados que permiten a los expatriados acceder a atención médica de calidad a precios razonables. Además, la oferta cultural y la cercanía a otros países europeos son otros de los aspectos que valoran. Para muchos, como Steve, la posibilidad de viajar fácilmente desde el aeropuerto de Málaga a otras ciudades europeas ha sido una gran ventaja, ampliando las opciones de turismo y exploración.

El coste de vida y el bienestar económico

El coste de vida en España, aunque ha aumentado en los últimos años, sigue siendo considerablemente más bajo que en muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos. Según el sitio web Numbeo, el coste de vida en Madrid es un 35% más bajo que en Nueva York, lo que permite a los jubilados mantener un nivel de vida más elevado con sus pensiones.

Los precios de la vivienda, aunque varían según la región, también son más accesibles en comparación con muchas áreas metropolitanas de EE. UU. Además, el clima mediterráneo de la Costa del Sol y la riqueza cultural de ciudades como Madrid y Barcelona hacen que la vida en España sea especialmente atractiva para aquellos que buscan una jubilación activa y con buen clima durante la mayor parte del año. El caso de estos jubilados estadounidenses es un ejemplo de cómo España se ha convertido en un destino cada vez más popular para aquellos que buscan una vida activa, culturalmente rica y con una comunidad acogedora. Desde las bulliciosas calles de Madrid hasta las tranquilas playas de la Costa del Sol, España ofrece un sinfín de oportunidades para disfrutar de una jubilación plena y llena de nuevas experiencias.