Más Madrid cesa a la diputada Loreto Arenillas por encubrir la violencia machista de Íñigo Errejón y ella acusa al partido de usarla “para ocultar errores”

Más Madrid ha emitido un comunicado en el que, tras conocerse las acusaciones de violencia machista sobre Íñigo Errejón, ha decidido cesar a la diputada y exjefa de su Gabinete, Loreto Arenillas, a quien acusa de encubrir los hechos. Sin embargo, Arenillas se niega a dimitir. En primer lugar, han mostrado su decepción con la situación. “Como muchas personas progresistas, estamos consternadas y sentimos una profunda decepción y tristeza por las noticias que estamos conociendo sobre Íñigo Errejón. Estamos horrorizadas por las noticias que se están publicando. Son actos repulsivos de violencia machista y sexual que no tienen atenuante ni coartada posible. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y condenamos sus actos”, han apuntado.

Desde el partido han querido recortar que Errejón no era cargo público de Más Madrid desde hacía tiempo, pero añaden: “Es evidente que es una persona que ha sido parte importante de la historia de Más Madrid, que ha militado en nuestro partido y nos hacemos cargo, nos duele y nos decepciona de manera muy directa y profunda”. Han reconocido que “no han hecho las cosas bien”, sobre todo, porque hace un año, según han explicado, la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas “tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo”. “A título personal, ella inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido. Este proceso fue insatisfactorio para ellas y poco después la acusación de agresión se hizo pública en redes sociales, sin que en ningún momento informase al partido de las acusaciones o de este proceso”, han puntualizado.

“Días después, tras conocer el partido la acusación a través de un hilo de Twitter, nos pusimos en contacto con Loreto Arenillas y le pedimos que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que contamos, sin recibir respuesta por parte de ellas, por lo que dimos por cerrado el caso. Hoy somos conscientes de que fue una actuación completamente insuficiente y asumimos la responsabilidad de las consecuencias que esta actuación haya podido tener”, han continuado.

La respuesta de Arenillas: “Mi siento un chivo expiatorio para ocultar errores”

Ante esta acusación, Arenillas, ha respondido a través de otro comunicado difundido en X en el que ha asegurado sentirse “un chivo expiatorio para ocultar errores”. Desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Íñigo Errejón, he sido objeto de una inmensa campaña de mentiras y la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme”, ha relatado. “Jamás he encubierto ningún acto de acoso ni violencia machista, al contrario, he trabajado por denunciar estas situaciones durante toda mi vida, allí donde he tenido conocimiento de ello”, ha continuado.

“Esta es la peor forma de luchar contra el machismo (...). Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido”

“En junio de 2023, no era jefa de gabinete de Íñigo Errejón, pero puse en conocimiento a la entonces secretaria de organización y la responsable de feminismos un acto protagonizado por el diputado Íñigo Errejón, información que consideraron no elevar a los órganos del partido. Hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización. Esta es la peor forma de luchar contra el machismo. He sido víctima de violencia machista como tantas mujeres. Nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido. He decidido abandonar mi acta de diputada, abandonar el partido, y seguir luchando contra los abusos, incluido este del que estoy siendo objeto.

Más Madrid se escuda en que no tenía conocimiento de episodios similares al de hace un año, ni a los que se vienen denunciando los últimos días sobre Errejón. “No tenemos denuncias ni testimonios concretos, ni presentes ni pasados, pero aun así tendríamos que haber actuado con más contundencia tras aquel episodio”, reconocen. Por este motivo, “iniciamos una reflexión colectiva sobre cómo afrontar mejor estas situaciones, y también un proceso de revisión de nuestro protocolo de acoso y el mecanismo de denuncias para reforzarlos y asegurar que las víctimas se sientan seguras en nuestra organización”, han indicado.

La agresión en un concierto en Castellón

Respecto a la denuncia de la agresión en Castellón y la intervención de la diputada Loreto Arenillas, Más Madrid ha apuntado que valora las explicaciones que dio entonces y consideran que no se corresponden con la realidad de los últimos días. “Ante esta circunstancia, hemos exigido la dimisión de la diputada. Ante su negativa, anunciamos el cese de todas sus responsabilidades y cargos en el partido”, han anunciado.

“Ningún espacio de la sociedad, tampoco nuestro partido, está libre de violencias machistas. El machismo no entiende de partidos ni ideologías. Intentamos combatirlo formal e informalmente, pero claramente podíamos y debíamos haberlo hecho mejor. Ninguna organización política está libre de que sus militantes ejerzan violencia machista, pero todas tienen capacidad de responder. Más Madrid va a dar la cara y va a actuar con contundencia, además de buscar formas para garantizar la reparación de las víctimas y garantías de no repetición”, han indicado en el comunicado

“Hoy, como siempre, la impunidad termina gracias a las mujeres organizadas y los espacios mejoran gracias al feminismo. No hemos erradicado el machismo de nuestras vidas ni organizaciones, pero no vamos a dejar de dar pasos para conseguirlo. Mientras tanto, que caiga sobre los agresores todo el peso de la ley y la sanción social. Que caigan todos los que tengan que caer”, han concluido.