Un bar de Logroño despide por WhatsApp a una empleada de baja con taquicardias por el ingreso de su madre en Venezuela: “Nos vemos en los tribunales”

Una camarera trabajando en un bar en una imagen de archivo. (Jesús Hellín/Europa Press)

En el sector de la hostelería, uno de los más precarios, obtener un trabajo con un contrato que contemple condiciones laborales justas y dignas, y que además se cumplan, puede ser casi imposible. Cada semana, Jesús Soriano, conocido en redes como “Soy Camarero”, denuncia a través de sus perfiles en Instagram, TikTok y X (antes Twitter) las irregularidades que sus compañeros comparten con él.

El mundo de los trabajadores de bares, cafeterías y restaurantes se caracteriza por salarios bajos, jornadas largas, falta de derechos laborales y, en ocasiones, malos tratos por parte de empleadores y clientes. Por eso, desde hace siete años, este creador de contenido se ha erigido como portavoz de las demandas y denuncias de las camareras y camareros que trabajan a lo largo y ancho de España.

En una de sus últimas publicaciones cuenta el caso de Oriana, una mujer a la que le anunciaban que no había pasado el periodo de prueba después de no poder trabajar por el estado de nervios en el que había entrado al saber que su madre en Venezuela había tenido un accidente y haber tenido que realizar todos los trámites necesarios para que la atendieran a miles de kilómetros de distancia.

Despedida mientras está de baja

@SoyCamarero muestra una captura de pantalla de WhatsApp que recoge la conversación entre la camarera. “A una compi le dan la baja por taquicardias al verse superada por la situación después de que su madre tuviera un accidente en Venezuela y ella tener que gestionar desde aquí su traslado al hospital, y esta es la solución de la empresa. Es en un bar de Logroño, por ahora no va a dar más datos porque el día 30 tiene la conciliación y no quiere salir perjudicada”, empieza explicando en el texto que acompaña a la imagen.

La conversación empieza con el encargado de contratarla, que se sorprende al ver que no había llegado al local: “Buenos días Oriana, entrabas a las 9, estás bien?”. La camarera le explica la situación que está atravesando y le notifica que no puede acudir a trabajar y que le han dado de baja. “He estado toda la noche sin dormir gestionando su traslado al hospital porque en Venezuela no hay ambulancias. Lo siento. Me han inyectado un Diazepam y me lo han dado en pastillas porque estoy muerta de nervios”, le cuenta también.

Minutos después, el encargado le dice que siente la situación y le tiende una mano: “Cualquier cosa dinos”. Sin embargo, pasadas unas horas, le comunica que no ha pasado el periodo de prueba. “Espero que tu madre esté bien, y tú también, te comento; no has pasado el periodo de prueba, muchas gracias por todo!”, escribe. Y no es hasta el día siguiente que recibe una contestación: “Me habéis despedido ayer, viernes 11 a las 19:39 del día, y me habéis gestionado el despido para el día 10. Nos veremos en tribunales”.

Captura de pantalla del Tuit de @soycamarero en X.

Las redes sociales no han tardado en arder ante este nuevo caso de abuso y de vulneración de los derechos laborales. “El cinismo de este personaje es de cine, luego van llorando de que las leyes solo benefician a los trabajadores. Debería existir una lista negra de explotadores para no ir”, comenta uno de los usuarios. “Lo que hace mal el bar es despedirla cuando está de baja. Mientras está de baja se suspende el periodo de prueba, pero cuando vuelva pueden despedirla sin mas motivo que no haber pasado el periodo de prueba”, añade otro.

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)