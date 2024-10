Ángel Martín responde muy enfadado al último video de Pantomima Full

Ángel Martín (Europa Press)

Cada viernes, Pantomima Full, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, publica un video en redes sociales sobre distintas situaciones que se dan en la sociedad. Y el de esta semana venía cargado de dardos contra su excompañero Ángel Martín. Así, el episodio ‘Contar tus problemas, el negocio’es una sátira dirigida a quienes han encontrado en sus dramas personales una oportunidad de negocio. Las referencias eran directas y la posibilidad de la polémica estaba abierta. Sin embargo, este conflicto es ya una guerra bastante antigua.

Rober Bodegas, Alberto Casado y Ángel Martín se conocieron en el programa ‘Sé lo que hicisteis’, donde saltaron a la fama gracias a sus sketches de humor. Tras el final del programa, los tres crearon la web y el canal de YouTube Solocomedia, proyecto que no logró funcionar y terminó disolviéndose. Años después, Martín decidió revivir el canal reutilizando antiguos vídeos junto a sus excompañeros, lo que no gustó a Bodegas, quien publicó un comunicado en Facebook que Ángel Martín nunca respondió. Sin embargo, en esta ocasión, Martín ha reaccionado al último episodio del dúo cómico con un video en el que se muestra visiblemente enfadado.

Marcos Llorente con Pantomima Full (Atlétoco de Madrid)

El enfado de Ángel Martín

Esta vez Ángel Martín no se ha quedado callado. Por el contrario, ha decidido responder a través de dos videos en la red social X. “La primera vez que eres trending topic te hace ilusión, la segunda también y luego tienes que aprender como que te da igual. Estoy en ese nivel de fama. Soy trending topic por cosas que no he hecho ni yo y la última vez fue por un vídeo de Pantomima Full, el del típico famoso que escribe un libro de salud mental y vende la de dios. Fui trending topic por eso. Ese vídeo tenía morbete porque como habíamos tenido un proyecto juntos que terminó regular, pues la gente estaba en plan ‘anda lo que ha dicho”, ha empezado diciendo.

En los siguientes minutos, ha decidido jugar la baza de la ironía. “A lo mejor no iba por mí, eh, el vídeo. A lo mejor no iba por mí”, comentaba. “Gente popular que ha escrito sobre sus mierdas hay muchísimo, lo que pasa es que yo llevo tres. Se están vendiendo mucho y el dinero me lo quedo, no he montado una fundación ni nada, es un papeleo de la de dios”, añadía. Finalmente, el cómico ha decidido terminar el comunicado diciendo que va a escribir otro libro que irá sobre “cómo no caer en el pozo si eres trending topic porque alguien se burla de ti por escribir libros sobre cómo se sale del pozo”.

La reacción de las redes sociales

La publicación de Ángel Martín ha sumado 1,3 millones de reproducciones en poco más de 24 horas. Por su parte, el sketch de Pantomima Full lleva 4,3 millones de visualizaciones. La reacción de las redes es diversa. Por un lado, están quienes cargan contra el cómico. “Esperaba reírme un poco con la contestación pero supongo que sin los guiones gratis de Rober y Alberto esto no tira”, escribe una usuaria. “Eres el mejor. Siempre. Si sacas ese cuarto libro también lo compraré”, escribe Cristina Pedroche.