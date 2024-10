La reina Sofia, devastada tras la polémica del rey Juan Carlos y Bárbara Rey: “No duerme ni come y llora mucho”

La reina Sofía y el rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

El escándalo de los audios e imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I ha traído al presente la aventura amorosa que el rey y la vedette tuvieron hace más de cinco décadas. Y, sin quererlo, la reina Sofía se ha visto salpicada por esta polémica, pues ella es la verdadera víctima de todo lo que sucedió a finales de los 70. La madre de Felipe VI conocía todas y cada una de las infidelidades de su marido, pero siempre optó por centrarse en su papel dentro de la monarquía y hacer caso omiso a las controversias del monarca.

Durante años, la royal española ha mostrado una imagen pública de serenidad, volcada por completo en sus diferentes compromisos reales y en la vida de sus hijos. Una apariencia que también ha seguido en las últimas semanas tras revivir uno de los tantos escándalos que han rodeado la vida de Juan Carlos I y que ha puesto en jaque el futuro de la monarquía.

Sin embargo, parece ser que en el seno de su intimidad la situación era bastante diferente, según ha asegurado Pilar Eyre en la edición de este miércoles, 16 de octubre, de la revista Lecturas. La periodista, que ha narrado en primera persona muchas de las situaciones que han rodeado a los Borbones desde hace décadas, ha aseverado que “las mujeres de esta familia nunca han sido felices”.

“Nunca me han querido”

Para respaldar su afirmación, Eyre ha recordado algunos de los duros momentos que han atravesado las mujeres de la familia real borbónica. “A doña María, la madre de Juan Carlos, la muerte de su hijo Alfonsito la llevó a la depresión y el alcoholismo; Cristina y Elena han tenido una vida íntima muy desdichada; la infanta Margarita se ha visto privada desde su nacimiento del sentido de la vista y la otra hermana de Juan Carlos, doña Pilar, respondió cuando le preguntaron poco antes de morir si volvería a vivir su vida: ‘¡No, por Dios, ha sido todo demasiado duro!’”.

Además, la escritora ha rememorado la afirmación que dio en su día Victoria Eugenia, mujer de Alfonso XIII. “Cuando Jaime Peñafiel le preguntó a la mujer de Alfonso XIII, la inglesa Victoria Eugenia, a la que llamaban Ena, qué recordaba de España, dijo con cierto rencor ‘A mí los españoles nunca me han querido, he sido una reina muy desgraciada’. Quizás lo mismo diría Sofía si algún día se atreviera a abrir su corazón”, ha manifestado Eyre en la publicación.

Pilar Eyre ha equiparado el crudo momento que atraviesa la reina Sofía con las dificultades a la que hace frente la reina Letizia, quien también estaría viviendo uno de sus peores momentos en la Corona. “Su situación, como la de su nuera, en estos momentos también es preocupante: me han contado que no duerme, ni come y llora mucho”, ha afirmado. Y es que el hecho que se hayan filtrado varias de las conversaciones que el emérito mantenía con la vedette ha permitido que todo el mundo sea conocedor de cómo se expresaba Juan Carlos I acerca de su esposa. Y también de sus hijos, las infantas Elena y Cristina, y el actual rey Felipe VI. De esta manera, el escándalo ha tomado una dimensión bastante distinta a lo que vivió la emérita antaño y, ahora, le ha afectado de manera mucho más directa.