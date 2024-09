Isa Pantoja, hija peruana de Isabel Pantoja, niega reconciliación y afirma que cantante nunca la llamó

Isa Pantoja niega llamada de su madre Isabel Pantoja, conocida cantante española | Créditos Chance

Isa Pantoja, la hija adoptiva de la cantante Isabel Pantoja, ha enfrentado un desafío médico significativo en las últimas semanas. La joven fue ingresada de urgencia el pasado 12 de septiembre en el hospital de El Puerto de Santa María, Cádiz, tras sufrir intensos dolores abdominales que inicialmente se atribuyeron a gases. Sin embargo, la situación se agravó y la peruana fue sometida a una cirugía de apendicitis, que resultó ser más complicada de lo esperado.

Acompañada por su esposo, Asraf Beno, y su niñera, Dulce, Isa ha enfrentado la recuperación con valentía. Este lunes 16 de septiembre, la abogada dejó el hospital aún mostrando signos de incomodidad y dificultad para caminar. En declaraciones a los medios, expresó que el proceso ha sido muy duro y agradeció el apoyo recibido, aunque evitó entrar en detalles sobre la complicación específica de su intervención.

“Estoy bien, mejor, mejor, deseando llegar a casa ya. Me han tratado súper bien, he estado súper atendida, pero quiero llegar a mi casa ya”, dijo en un tono que reflejaba tanto su alivio como su agotamiento.

Isa Pantoja, acompañada por su esposo Asraf Beno y su niñera Dulce, abandona el hospital de El Puerto de Santa María.

No se reconcilió con Isabel Pantoja

Isa Pantoja también abordó los rumores sobre su madre, Isabel Pantoja, con quien mantiene una relación distante. Según el programa ‘Fiesta’, la famosa cantante española, al enterarse de la delicada operación de su hija, tomó la decisión de llamarla. Este gesto ha sido interpretado como un primer paso hacia una posible reconciliación.

“Me llega un información de última hora que me indica que Isabel Pantoja ha realizado una llamada a lo largo de la tarde de hoy, ha habido un acercamiento. Me consta que ha sido muy especial dado que era mucho el tiempo que llevaban sin tener ningún tipo de contacto. La situación, evidentemente, no es la mejor”, relató el espacio español.

A pesar de informes previos que indicaban que Isabel Pantoja se había puesto en contacto, Isa Pantoja reveló con tristeza que la artista no se interesó por su estado de salud y nunca se comunicó con ella durante el tiempo que estuvo internada en el hospital. “Ojalá, pero no”, afirmó, reflejando una decepción profunda.

Isa Pantoja, visiblemente afectada, aborda los rumores sobre su madre Isabel Pantoja tras su operación. Captura/Chance

A su salida del centro de salud, Isa Pantoja aprovechó la presencia de las cámaras para agradecer a sus amigos, su prima Anabel Pantoja y demás seres queridos por haberse preocupado por su salud. “Ellos han estado conmigo”, sostuvo. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la visita de su hermano Kiko Pantoja, la peruana optó por guardar silencio, evitando comentar sobre su presencia durante su recuperación.

Una clara indirecta para Isabel Pantoja

Isa Pantoja, quien fue sometida a una cirugía de urgencia por apendicitis el 12 de septiembre, ha utilizado sus redes sociales para expresar su situación y enviar una sutil crítica a su familia. La joven, de 28 años, empezó a sentir intensos dolores abdominales el 8 de septiembre y, tras un diagnóstico inicial erróneo de gases, tuvo que ser ingresada para la operación. Durante su recuperación, la peruana ha recibido el apoyo constante de su esposo, Asraf Beno, y a su niñera.

En un comunicado reciente en Instagram, Isa Pantoja agradeció a quienes se han preocupado por ella y detalló que su recuperación ha sido más complicada de lo previsto. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su indirecta hacia Isabel Pantoja y Kiko Rivera, quienes no han mostrado preocupación ni visitado a Isa en el hospital.

Isa Pantoja se pronuncia tras ser operada de emergencia. Instagram/isapantojam

“En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad”, expresó la abogada de nacionalidad peruana en sus redes sociales. Este comentario subraya el creciente resentimiento entre Isa y su familia.

La relación entre Isabel Pantoja y su hija adoptiva se ha vuelto tensa por varias razones. Isa y sus parejas han revelado detalles íntimos de la familia en medios de comunicación, lo que ha molestado a la cantante española. Además, la influencia de Dulce Delapiedra y la falta de vínculo entre Isa y la madre de Isabel, Doña Ana, han añadido más fricciones.

Isabel Pantoja no visitó a su hija Isa Pantoja, pese a que se sometió a una delicada operación.