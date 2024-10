La reina Máxima de Holanda concede su entrevista más personal: “Es hora de que me dedique a otra cosa”

Máxima de Holanda con vestido de Iris van Herpen. (instagram.com/irisvanherpen)

Más allá de las declaraciones que hacen de manera recurrente ante los micrófonos, no es habitual que los miembros de las casas reales concedan entrevistas. Es por ello que ha sorprendido que la reina Máxima de Holanda se haya sincerado sobre su vida personal y profesional con ¡Hola!

En su última visita a Nueva York, la esposa del rey Guillermo de Países Bajos ha sido nombrada Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. Una nueva etapa profesional que asume tras 15 años trabajando en la Financiación Inclusiva para el Desarrollo. A partir de ahora, su trabajo consistirá en garantizar que los hogares de todo el mundo cuenten con las herramientas financieras necesarias para gestionar sus gastos diarios, invertir en su futuro y estar protegido ante crisis económicas.

Gracias a este nuevo desafío en su carrera profesional, la royal holandesa ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su labor en la ONU, de su familia y sus planes de futuro. Lo primero que ha confesado la madre de Amalia de Holanda ha sido el hecho que despertó su interés en la financiación. “Cuando tenía 14 años, y vivía en Argentina con una inflación muy alta, pensaba: “¿Cómo puede ser que, económicamente hablando, la gente se vea obligada a vivir al margen de la sociedad? ¿Cómo se pueden proteger contra un revés financiero?”. Me incitó a estudiar Economía”, ha manifestado.

Además, sobre sus 15 años como asesora especial de la ONU, destaca que ella es capaz de ponerse en la piel de ellos, puesto que también ha pasado por situaciones similares. “Cuando una puerta se cerraba para ellos, era como si se cerraran muros. Eso me inspiró para implicarme. Quería cambiar las cosas para ellos. Después de mis estudios en Economía, mi experiencia en la banca y, más tarde, en las Naciones Unidas, la financiación inclusiva resultó ser una herramienta increíble y eficaz para hacer posible ese cambio. La inclusión financiera es una herramienta hacia la meta, no la meta en sí”, ha proseguido diciendo.

No obstante, también es consciente de que su “trabajo como defensora de las finanzas inclusivas ha terminado” y “es hora de que me dedique a otra cosa”. “A partir de ahora me centraré en la salud financiera”. Sobre su nueva etapa profesional, destaca que está a punto de enfrentarse a un nuevo “proceso de aprendizaje” y que compagina esta faceta con su labor como miembro del Comité Holandés para la Empresa de los Países Bajos.

“Aprendo de mis hijas”

La reina Máxima de Holanda también ha hablado de su familia y, de hecho, ha destacado que intercambia puntos de vista con sus hijas. “Sí, siempre es útil aprender de los más jóvenes, porque tienen una perspectiva completamente distinta. Así que absolutamente, aprendo de todos los que conozco, incluidas mis hijas”.

“Mi marido y mis tres hijas han sido un gran apoyo para mí”, ha asegurado, antes de detallar que ella también ha hecho sacrificios en su familia. “Como madre, a veces he tenido que tomar decisiones difíciles. Como mujer trabajadora, a menudo tenía que dejar a las niñas y a mi marido atrás. Mi corazón como madre siempre se ha roto un poco. Pero, al hacerlo, ellos también han tenido una madre como ejemplo. Una madre que siempre trabajó y siempre fue a por todas. Espero que ellos hagan lo mismo”.