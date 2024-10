La razón por la que no hay que dejar secar la ropa encima del radiador

Un hombre ajusta el radiador. (Freepik)

Con la llegada del frío, las calefacciones cobran protagonismo. Esta es una herramienta necesaria en muchos hogares para mantener una temperatura agradable donde refugiarse de las bajas temperaturas del exterior. Además, muchos son los que sacan ventaja de los radiadores calientes para hacer la colada. La recurrencia en los hogares consiste en poner prendas de ropa encima de estos para que esta se seque. Esto se debe a que en época de invierno, las lluvias y el fresco reducen la velocidad de secado de estas.

A pesar de tener secadoras, una amplia mayoría opta por no usarlas para así ahorrar en la factura de la electricidad del mes. Así, aprovechan la calefacción, necesaria y casi imprescindible para mantener el calor del hogar, para tener lista su ropa lo antes posible. Sin embargo, existen una serie de razones por las que no se deberían dejar las prendas encima de los radiadores.

Puede afectar a la salud

Aunque uno pueda pensar que es una práctica inofensiva, el dejar las prendas encima de los radiadores pueden tener serias consecuencias para la salud. Según un estudio inglés realizado en Manchester, dejar la ropa encima de los radiadores elevó el número de incidencias de casos por el hongo Asperigillus. Aunque este hongo no afecta a personas con un sistema inmunológico sano, puede tener serias consecuencias en quienes no lo tienen. Al hilo de ello, aquellas que tienen dolencias o que afecten a dicho sistema pueden sufrir males. Al poner la ropa en el radiador se genera una humedad que permite una mayor facilidad de expansión del hongo.

Además, también disminuye la efectividad del propio radiador, que dejará de cumplir su función al máximo. Esto se debe a que el flujo de calor que este emite no se distribuye por la totalidad de la habitación. Por último, también puede llegar incluso a dañar las prendas que pongamos encima. En este sentido, algunos materiales pueden verse afectados en su eficacia, hasta el punto de poder sufrir grietas u otros desperfectos fruto del calor.

Existe una alternativa: los toalleros

Una de las alternativas que se pueden encontrar a este problema es el de los toalleros: estos permiten calentar y a su vez secar las prendas de ropa. La función de estos sí que es la de secar a la vez que emitir calor para el ambiente de la habitación o baño, por lo que sí está preparado para ello.

Pila de toallas secas y limpias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, se recomienda que no se guarden artículos en los baños por la existencia de ciertos riesgos. Karl Graham, experto en almacenamiento para una empresa inglesa, ha hablado en Express para aclarar por qué no se deben dejar las toallas en los servicios. “Un almacenamiento inadecuado en el baño puede poner en riesgo tanto la salud como la calidad del producto”, explica en el medio inglés. Así, señala que la “humedad y altas temperaturas de acciones como ducharse” de ser claves a la hora de decidir no dejar las toallas u otras prendas en el baño para su secado.

<br/>