El polémico ‘becario’ de Mocito Feliz, encarcelado en Málaga tras cometer dos nuevas estafas durante la suspensión de su condena

Álvaro Pinazo, el 'Becario' de Mocito Feliz. (Mediaset)

Enrique Jiménez, conocido popularmente como Mocito Feliz, es un peculiar personaje que durante años ha perseguido a los famosos allá donde van para fotografiarse con ellos y aparecer a su lado ante las cámaras de prensa y televisión. A Jiménez le surgió un curioso aprendiz, Álvaro Pinazo, al que se apodó como ‘Becario’ y que tiene un turbulento historial delictivo por el que acaba de ingresar en prisión.

Según ha publicado El Confidencial, Pinazo fue detenido el pasado 13 de septiembre por la Policía Nacional e ingresó en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga. La detención se produjo después de que se revocara la suspensión de la condena de un año por estafa que se le dictó en noviembre de 2023, una decisión que la jueza del caso ha tomado debido al incumplimiento reiterado de las condiciones para la suspensión y a la comisión de nuevos delitos en este período.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 19 de diciembre de 2022, cuando Álvaro, que ya contaba con antecedentes penales, pidió a su víctima una tarjeta bancaria para pagar un viaje en Blablacar a Marbella, pero acabó gastando más dinero “sin consentimiento ni conocimiento” del titular, según apunta el citado medio. Así, adquirió un billete de autobús, un pasaje de avión y “un Revolux” por un valor que superaba los 1.600 euros.

Álvaro Pinazo, el 'Becario' de Mocito Feliz. (Atresmedia)

Además, el condenado convenció al denunciante para que le comprase un ordenador portátil valorado en 599 euros y un iPhone de 1.184 euros, prometiendo hacerse cargo de la financiación de dichos productos, aunque finalmente no lo hizo. La sentencia expuso el “ánimo de ilícito enriquecimiento” del acusado y finalmente la magistrada le condenó a un año de cárcel por un delito de estafa, el abono de 3.429 euros como indemnización y el pago de las costas.

La jueza leyó el fallo in voce después de que las partes acordaran “la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por el plazo de dos años”. Para ello, el condenado debía abonar 142 euros al mes a su víctima en concepto responsabilidad civil, estar disponible en todo momento, comunicar cualquier cambio de domicilio y no volver a delinquir durante el plazo de suspensión.

Sin embargo, el Becario dejó de realizar los pagos y cometió otros dos delitos leves de estafa, por lo que el pasado 26 de febrero la autoridad judicial decidió revocar la suspensión de la condena y dar 10 días naturales a Pinazo para ingresar de forma voluntaria en prisión. Transcurrido este plazo sin que se presentara en el centro penitenciario, se ordenó su detención y encarcelamiento.

Polémico personaje

A lo largo de su trayectoria como ‘cazafamosos’, Álvaro Pinazo apareció en formatos televisivos como First Dates o Un príncipe para Laura. A esta obsesión por las cámaras se sumaba su aparente predilección por estafar dinero, acumulando decenas de acusaciones y denuncias.

El año pasado, más de una veintena de presuntas víctimas del ‘Becario’ se pusieron en contacto con el programa Así es la vida de Telecinco, mostrando audios y vídeos en los que el acusado se burlaba de las personas estafadas y amenazaba a quienes le delataran. El programa pudo hablar con él y reconoció todos sus delitos: “He estafado a 10 o 12 personas y pueden ser incluso más, me han dicho que en total he estafado más de 4.000 euros”, aseguraba ante la cámara, mostrándose dispuesto a reponer el dinero a sus víctimas.