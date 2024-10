María José Campanario, ingresada en un hospital tras someterse a una operación quirúrgica: los detalles sobre su estado de salud

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo. (Europa Press)

María José Campanario se encuentra hospitalizada en un centro médico de la localidad gaditana tras someterse a una operación quirúrgica de la que se desconocen los motivos, según Semana. Una delicada noticia que sale a la luz tan solo días después de que su pareja, Jesulín de Ubrique, haya tenido que recibir atención médica a causa de un microinfarto.

La esposa del diestro permanece bajo observación médica en el hospital San Juan Grande, ubicado en la provincia de Jerez de la Frontera. De acuerdo con la información publicada por la revista del corazón, la odontóloga ha pasado por quirófano para someterse a una intervención de la que no existe ningún tipo de detalle. Eso sí, la publicación adelanta que esta operación nada tiene que ver con la fibromialgia, enfermedad crónica que padece y que se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos.

Semana detalla que, aunque al principio María José Campanario pasó unos días ingresada, posteriormente recibió el alta médica. Entonces, se desplazó a su casa en Arcos de la Frontera para continuar su recuperación junto a su familia. Allí, varios testigos presenciales la vieron con un ojo vendado y el rostro ligeramente inflamado, lo que permitió sacar a la luz que la salud de esta se había visto afectada.

María José Campanario en una imagen de archivo (Europa Press)

Volcados en su salud

Lo cierto es que las cosas no fueron tan bien como se esperaba y, desafortunadamente, la dentista no logró recuperarse con normalidad, lo que la obligó a volver al hospital el pasado fin de semana. El matiz es que, esta vez, tendría que pasar por quirófano. Por si fuera poco, Semana ha publicado este miércoles, 9 de octubre, un reportaje fotográfico que prueba los hechos que han desvelado.

En dichas imágenes, se puede ver a Jesulín de Ubrique a las puertas del hospital San Juan el Grande durante días distintos. Aunque lo más llamativo ha sido el rostro que presentaba el torero, el cual denotaba una gran preocupación por el estado de su mujer. Centrándonos en los datos avanzados por el ya citado medio, el diestro no se ha separado ni un segundo del lado de su compañera de vida. Y es que lo mismo hizo ella cuando Jesulín sufrió el microinfarto, era imposible no hablar del complicado capítulo que se encontraba atravesando el exparticipante de MasterChef Celebrity y no pensar en ella, quien estaba a su vera en todo momento.

La última aparición pública de la pareja en televisión fue de la mano del futbolista Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido. Entonces, el matrimonio protagonizó su regreso a la pequeña pantalla y se convirtieron en los primeros invitados de Emparejados, su programa en Antena 3. Allí, la odontóloga, más allá de presumir de figura con un modelo de IQ Collection y normalizar su condición de personaje público, se atrevió a desvelar numerosas vivencias conocidas de su relación con el torero. Ahora, juntos afrontar un delicado capítulo en su historia de amor. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de la información publicada, por lo que habrá que esperar para conocer nuevas noticias sobre el estado de salud de María José.