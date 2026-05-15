El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de mayo

El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Se actualizaron los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este sábado 16 de mayo.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 16 de mayo

Precio medio: 42.04 euros por megavatio hora

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Precio máximo: 113.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -1.0 euros por megavatio hora

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La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 86.3 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 73.93 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 67.2 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.61 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 67.69 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 76.95 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.88 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.39 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.75 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.1 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 52.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.05 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.7 euros por megavatio hora.