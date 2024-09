Jesulín de Ubrique, ingresado de urgencia en Málaga al sufrir un microinfarto: “Estamos intentando que descanse”

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo en 2018 (Europa Press)

El extorero Jesulín de Ubrique ha sido ingresado de urgencia este domingo en un hospital de Málaga tras sufrir un microinfarto mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su esposa, María José Campanario. El suceso tuvo lugar en el Rincón de la Victoria, una localidad costera cercana a la capital malagueña, donde la pareja había decidido pasar unos días de descanso. Afortunadamente, según ha informado La Razón, la rápida intervención de los médicos permitió estabilizar la situación a tiempo, y el torero se encuentra actualmente en observación.

Aunque el microinfarto ha sido controlado y su evolución es favorable, la noticia ha sido recibida con inquietud por parte de su familia y amigos. Su hermano, Víctor Janeiro, que se encontraba toreando en Cantabria cuando ocurrió el incidente, ha declarado al medio que fue informado del susto y que, aunque no ha podido visitarlo en persona, “me han dicho que esté tranquilo porque está evolucionando bien.”

María José Campanario, esposa del torero desde hace más de dos décadas, no se ha separado de su lado desde el momento en que fue ingresado. La odontóloga ha sido un pilar fundamental en la vida de Jesulín, y su apoyo en este momento delicado ha sido clave. Según ha informado a La Razón, el torero “se encuentra bien” y está siendo monitorizado en el hospital. “Ha sido un susto, pero no es nada grave. Estamos intentando que descanse”, ha declarado María José, quien también aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación recibidas por parte del público y los medios.

Horas antes de que Jesulín se sintiera mal, María José compartía en su cuenta de Instagram una imagen de ambos disfrutando de un aperitivo en un bar de la localidad malagueña. Esta publicación, que mostraba a la pareja relajada y sonriente, contrasta con el susto vivido unas horas después, cuando Jesulín empezó a sentir los síntomas que lo llevaron al hospital.

Un susto que remueve viejos recuerdos

Este incidente ha encendido las alarmas entre los seguidores del diestro, quien ya en 2017 experimentó un episodio similar. En aquella ocasión, mientras toreaba en la plaza de toros de Lanzahíta, Ávila, Jesulín sufrió una dolencia que lo obligó a detener la corrida y ser trasladado al hospital. Más tarde, él mismo se encargó de restar importancia a lo sucedido, declarando en una entrevista a la Agencia EFE que estaba “como un toro” y que se trataba solo de un pequeño contratiempo. No obstante, aseguraron que llegó a tener “el ritmo cardiaco más rápido de lo normal, y lo más preocupante es que no se le pasaba”, para más tarde confirmar que se trataba de una arritmia.

JESULÍN DE UBRIQUE CELEBRA SUS 50 CUMPLEAÑOS (EUROPA PRESS)

Un regreso mediático interrumpido

El ingreso de Jesulín de Ubrique se produce apenas unos días después de su participación en el programa Emparejados, emitido por Antena 3 y presentado por el futbolista bético Joaquín Sánchez. En el programa, el torero volvió a la vida pública de la mano de su pareja, después de varios años manteniendo un perfil bajo. Su aparición en el programa, junto a María José Campanario, marcó su regreso a la televisión y acercó al público a la vida personal de la pareja.

Durante su intervención en Emparejados, tanto el torero como la odontóloga hablaron abiertamente sobre su relación y los desafíos que han enfrentado a lo largo de los años. María José, en particular, confesó que decidió apartarse de los medios durante un tiempo debido a la presión y las críticas que sentía. “He pasado muchos años en un rinconcito, apartada, no por lo que me afectara a mí, sino por lo que pudiera afectar a los que me rodean”, explicó Campanario. Por su parte, Jesulín reconoció que su esposa ha sido “valiente” al soportar las dificultades de estar en el centro de atención.

MARÍA JOSÉ CAMPANARIO Y JESULÍN DE UBRIQUE EN EL PROGRAMA 'EMPAREJADOS' (ATRESMEDIA)