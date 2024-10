Una española que vive en Florida nerviosa sobre la llegada del huracán Milton: “No hay agua”

(NHC)

El estado de Florida, en Estados Unidos, se ha ganado el sobrenombre de ‘la capital de los huracanes’. La morfología de Florida, el estado localizado más al sureste de todo el país estadounidense, forma una línea costera que supera los 1.300 kilómetros, siendo una ‘diana’ perfecta en el recorrido de estas poderosas tormentas. Para que se genere un huracán, dos factores son necesarios: calor y viento. Desgraciadamente para los habitantes de Florida, su estado cumple una serie de condiciones que hacen de la zona un lugar propenso a la creación de huracanes. En primer lugar, las aguas cercanas al estado sureño, particularmente las del Golfo de México, alcanzan temperaturas altas como para intensificar las tormentas. En segundo lugar, las corrientes del océano Atlántico y los vientos predominantes ayudan a que las tormentas se dirijan a la región de Florida.

‘Milton’ es el nombre que eligió la Organización Meteorológica Mundial para el huracán que se prevé que toque tierra en Florida el miércoles 9 de octubre. Otro huracán, ‘Helene’, afectó hace unas semanas a algunas regiones del ‘estado del sol’ y a otros estados del país, provocando una cifra de más de 200 muertos. Ahora, con todavía escombros por las calles, los habitantes de Florida se están preparando para la llegada de otro huracán con vientos que llegarán a los 270 kilómetros por hora. Las autoridades norteamericanas han ordenado la evacuación de más de un millón de personas, quienes podrán refugiarse en escuelas locales.

Supermercados sin abastecimiento

Aquellos vecinos que no han evacuado sus casas o no han sido obligados a hacerlo, han comenzado a, literalmente, arrasar con varios productos de los supermercados. Como si estuviésemos de vuelta en la época pandémica, las personas, angustiadas, han acudido a supermercados —como Walmart— para comprar más que suficientes provisiones, con tal de no salir de sus casas durante el temporal extremo.

Gracias a las redes sociales, podemos ser testigos de tal situación, de la mano de los españoles que residen en Florida. Varios son los creadores de contenido españoles que viven en la zona afectada y que han enseñado el ambiente catastrofista que se respira en los supermercados, debido a la falta de algunos productos básicos. “Estamos a menos de 48 horas de que llegue el huracán Milton y estamos intentando encontrar agua. Tenemos 5 garrafas en casa, tenemos muy poco”, explicaba ‘NuryCalvo’, en su perfil de TikTok. Walmart, el supermercado más famoso de Estados Unidos, también está sufriendo esta falta de agua en sus establecimientos de Florida: “No hay agua en ningún sitio y necesitamos agua”. Esta familia española mostró, también, que las baldas de papel higiénico estaban vacías. “¿Alguien me explica qué pasa con el papel higiénico?”.

Otra tiktoker, Anna Ortiz, subió un vídeo a la plataforma social en el que hablaba sobre su “primer huracán viviendo aquí”. También, mostró su experiencia en el supermercado, donde además de agua y papel higiénico, no había huevos, pan o carne. Parecía que “habíamos vuelto al 2020 y daba ‘paniquillo’ la cosa”. A diferencia del anterior ejemplo, ella y su familia han decidido evacuar, tras observar los destrozos que casuó ‘Helene’ en Carolina del Norte.