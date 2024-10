Polémica en Tesla: una fábrica envía a los jefes a ‘espiar’ a sus casas a los trabajadores que están de baja por enfermedad

Vehículos Model 3 de Tesla. (Reuters)

Imagina que estás en casa de baja laboral, llaman la puerta y resulta que es tu jefe. No viene a traerte bombones para animarte, sino a ver “qué tal estás”. Dicho de otro modo: viene a comprobar en tu propio hogar si de verdad estás tan enfermo como para no trabajar. Esto es lo que ha ocurrido en la fábrica que Tesla tiene en Alemania, al lado de Berlín, en un caso que ha provocado un escándalo que están denunciando los sindicatos.

Según la empresa, la planta tiene un problema por el “elevado absentismo” de los trabajadores. En agosto, por ejemplo, contabilizó que un 17% de los empleados declararon estar enfermos, más del triple que la media de la industria automotriz alemana. “No toleraremos que algunas personas se aprovechen mientras otras simplemente no tienen ganas de venir a trabajar”, dijo entonces a los trabajadores André Thierig, el director de la fábrica, según unas grabaciones que se han filtrado a los medios de comunicación. “No hay lugar en esta planta para las personas que no se levantan por la mañana”.

Para enfrentar la situación, la compañía tomó una decisión polémica: hizo una lista con 200 empleados que llevaban un año de baja y envió a sus directivos a visitarlos por sorpresa en sus casas. La reacción de estos no fue precisamente acogedora. “Cuando los directivos llamaron a sus domicilios, muchos empleados de Tesla ya estaban hartos. Algunos simplemente no abrieron la puerta, y otros incluso consideraron llamar a la policía”, cuenta el diario The Guardian.

La situación en la fábrica es tensa. El sindicato IG Metall, que representa a una parte de los 12,000 trabajadores, ha denunciado que las condiciones de trabajo son malas, con horarios “irrazonablemente” largos y deficiente seguridad laboral. “Empleados de casi todas las áreas de la fábrica han reportado una carga de trabajo extremadamente alta”, ha señalado Dirk Schulze, director regional del sindicato. “Cuando hay escasez de personal, los trabajadores enfermos son presionados, y quienes permanecen saludables están sobrecargados con trabajo adicional. Si los directivos de la fábrica realmente quieren reducir el nivel de enfermedad, deberían romper este círculo vicioso”.

UGT y CC.OO. han rechazado continuar las negociaciones con Iberia y han retomado la convocatoria de huelga para los trabajadores del 'handling' durante la Navidad, esta vez para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, en plenas fiestas de Reyes y operación retorno de las vacaciones de Navidad. (Fuente: Europa Press / Iberia / EBS)

¿“Cultura del miedo” o empleados “aprovechados”?

Para el sindicato, la empresa opera con una “cultura del miedo” que ha causado este elevado índice de bajas laborales, al provocar estrés entre los trabajadores.

Tesla replica que algunos trabajadores están “aprovechándose” de las leyes de protección laboral en Alemania. “En nuestros análisis de asistencia al trabajo, se han evidenciado algunos fenómenos: los viernes y en los turnos nocturnos, aproximadamente un 5% más de empleados se ausentan por enfermedad en comparación con otros días de la semana”, ha comentado, en declaraciones recogidas por The Guardian. “Eso no es un indicador de malas condiciones de trabajo, ya que las condiciones de trabajo son iguales en todos los días y en todos los turnos. Sugiere que, hasta cierto punto, se está explotando el sistema social alemán”.

La fábrica, ubicada en Grünheide, en el sureste de Berlín, fue inaugurada en 2022 y es la mayor planta del fabricante de automóviles eléctricos en Europa. En estos dos años, sin embargo, se ha enfrentado a numerosos conflictos con sus trabajadores y los sindicatos y a las protestas de los ambientales, que obligaron a detener las operaciones durante varios días.